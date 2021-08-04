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Аксенов жестко потребовал отставки главы сельсовета в Крыму

  /   Обновлено: 04 августа 2021 15:33
Политика
Аксенов жестко потребовал отставки главы сельсовета в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Симферополь, 4 августа. Председателю Песчановского сельсовета в Крыму следует покинуть свою должность после самовольного ослабления коронавирусных ограничений, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Аксенов жестко потребовал отставки руководителя сельского поселения после доклада главы Бахчисарайского района Людмилы Пучковой. Она заявила, что председатель сельсовета наделила себя полномочиями ослабить ограничения и разрешить работу заведений общепита после 23:00 по местному времени. Реакция Сергея Аксенова попала на видео.

Глава Республики Крым постоянно находится в тесном контакте с жителями региона. Они могут обратиться к Аксенову напрямую, как поступили в микрорайоне Кирпичный в Симферополе. Так, жалобы поступали о плохом качестве единственной автодороги, ведущей в город.

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