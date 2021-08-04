Путин и глава Росатома обсудили развитие ядерного оружейного комплекса в РФ

Москва, 4 августа. Президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с руководителем госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым.

Отмечается, что глава государства обсудил вопрос развития ядерного оружейного комплекса. При этом Путин подчеркнул, что на данную тему стоит говорить с «глазу на глаз». Также он отметил, что Росатом относится к числу наиболее крупных компаний России.

В присутствии журналистов генеральный директор госкорпорации рассказал президенту об основных показателях работы и новых проектах холдинга.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация посредством Росатома намеревается вложить порядка 40 миллиардов долларов в строительство восьми ядерных реакторов на территории Ирака.