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Путин и глава Росатома обсудили развитие ядерного оружейного комплекса в РФ

  /   Обновлено: 04 августа 2021 15:11
Армия
Путин и глава Росатома обсудили развитие ядерного оружейного комплекса в РФ
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 4 августа. Президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с руководителем госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым.

Отмечается, что глава государства обсудил вопрос развития ядерного оружейного комплекса. При этом Путин подчеркнул, что на данную тему стоит говорить с «глазу на глаз». Также он отметил, что Росатом относится к числу наиболее крупных компаний России.

В присутствии журналистов генеральный директор госкорпорации рассказал президенту об основных показателях работы и новых проектах холдинга.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация посредством Росатома намеревается вложить порядка 40 миллиардов долларов в строительство восьми ядерных реакторов на территории Ирака.

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