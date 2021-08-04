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Юнармейцы Алтайского края смогут отдохнуть в летних лагерях Москвы

  /   Обновлено: 04 августа 2021 15:04
Общество
Юнармейцы Алтайского края смогут отдохнуть в летних лагерях Москвы
юнармейцы.рф

Бийск, 4 августа. Соглашение о взаимодействии между отделениями «Юнармии» Алтайского края и Москвы было подписано в Бийске.

Герой России, заместитель начальника штаба «Юнармии» Москвы Геворк Исаханян посетил Бийск с рабочим визитом, в ходе которого встретился с главой города Александром Студеникиным. Для почетного гостя организовали небольшой концерт с участием местных творческих коллективов. Затем состоялось совещание, на котором и было подписано соглашение.

«Муниципалитеты, конечно, не должны замыкаться в себе. Мы рады будем встретить ребят из Москвы, а наши юнармейцы в свою очередь смогут обрести новых друзей, новые знания и их круг общения намного расширится», — сказал Александр Студеникин.

Геворк Исаханян заявил, что совместная работа имеет большую значимость, как пишет.издание «Наш Бийск». Отдельно он подчеркнул, что в Москве уже несколько лет существуют летние лагеря для юнармейцев. По его словам, юных жителей Алтайского края будут рады принять в гости.

Командующий подводными силами ТОФ вице-адмирал Владимир Дмитриев, ветераны и участники «Юнармии» на Камчатке торжественно встретили атомный подводный крейсер «Омск».

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