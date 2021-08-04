Дмитрий Песков допустил возможность ввода налога на мясо в РФ

Москва, 4 августа. Спецпредставитель президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков рассказал, могут ли в стране ввести налог на мясо.

Данную меру чиновник оценил на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2121». По словам Пескова, политика учета углеродного следа в перспективе может распространиться на животноводство.

«Нам казалось, что углеродный налог — это далеко. Нам ввели налог, и мы задумались. <…> Через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо», — цитирует его «ФедералПресс».

Климатическая повестка способна повлиять на индустрию животноводства. Она также может стать стимулом для развития новых технологий в этой сфере, добавил спецпредставитель президента.

Ранее стало известно о росте цен на куриное мясо в России. Динамику стоимости товара на рынке представила Федеральная служба государственной статистики.