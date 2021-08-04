Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 16:01
15:58
Происшествия
Семь человек получили травмы в массовом ДТП под Воронежем
15:52
Общество
Российская туристка назвала разочарованием отдых в Турции
15:51
Политика
«Единая Россия» предложит Путину кандидата на пост главы Дагестана
15:50
Общество
Тундровики Ямала пожаловались на нашествие белых медведей
15:49
Спорт
Занятие сексом назвали причиной положительного допинг-теста украинской теннисистки
15:48
Спорт
Олимпиада-2020: медальный зачет, триумф наших синхронисток, место России и Украины
15:48
Происшествия
Семь пассажиров госпитализированы после ДТП на Боровском шоссе
15:46
Общество
Украинский трезубец и символ радикалов появились на одной из гор в Крыму
15:43
Экономика
ЕК продлила пошлины на сталь для России и Китая
15:38
Политика
Политолог Жаров: Зеленский обсудит с Байденом свою отставку с поста главы Украины
Все новости

Дмитрий Песков допустил возможность ввода налога на мясо в РФ

  /   Обновлено: 04 августа 2021 15:18
Экономика
Дмитрий Песков допустил возможность ввода налога на мясо в РФ
pixabay.com

Москва, 4 августа. Спецпредставитель президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков рассказал, могут ли в стране ввести налог на мясо.

Данную меру чиновник оценил на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2121». По словам Пескова, политика учета углеродного следа в перспективе может распространиться на животноводство.

«Нам казалось, что углеродный налог — это далеко. Нам ввели налог, и мы задумались. <…> Через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо», — цитирует его «ФедералПресс».

Климатическая повестка способна повлиять на индустрию животноводства. Она также может стать стимулом для развития новых технологий в этой сфере, добавил спецпредставитель президента.

Ранее стало известно о росте цен на куриное мясо в России. Динамику стоимости товара на рынке представила Федеральная служба государственной статистики.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Дмитрий Песков допустил возможность ввода налога на мясо в РФ
россия песков налоги мясо налог углеродный след
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru