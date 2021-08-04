Британцев возмутил возрастной рейтинг сиквела «Отряда самоубийц»

Лондон, 4 августа. Жители Великобритании, посмотревшие новый фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет», пришли к выводу, что ленте поставили неверный возрастной рейтинг.

Сиквел получил метку 15+ в Соединенном Королевстве. Это означает, что фильм разрешено смотреть подросткам с 15 лет. Однако многие британцы возмутились этой возрастной категорией, поскольку, по их мнению, кинокартина Джеймса Ганна вышла слишком жестокой.

««Отряд самоубийц: Миссия навылет» — один из самых кровавых фильмов, которые я видел за последние годы», — приводит слова одного из зрителей Independent.

В Британском совете по классификации фильмов пояснили, что шутки и динамичный сюжет смягчают жестокость сиквела «Отряда самоубийц», поэтому ему не дали рейтинг 18+. Возрастная категория присваивается лентам на основе результатов соцопросов и исследований специалистов.

«Отряд самоубийц: Миссия навылет» выходит в российский прокат 5 августа. В дублированной версии Короля Акул озвучил рэпер Элджей.