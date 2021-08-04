Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 16:00
15:58
Происшествия
Семь человек получили травмы в массовом ДТП под Воронежем
15:52
Общество
Российская туристка назвала разочарованием отдых в Турции
15:51
Политика
«Единая Россия» предложит Путину кандидата на пост главы Дагестана
15:50
Общество
Тундровики Ямала пожаловались на нашествие белых медведей
15:49
Спорт
Занятие сексом назвали причиной положительного допинг-теста украинской теннисистки
15:48
Спорт
Олимпиада-2020: медальный зачет, триумф наших синхронисток, место России и Украины
15:48
Происшествия
Семь пассажиров госпитализированы после ДТП на Боровском шоссе
15:46
Общество
Украинский трезубец и символ радикалов появились на одной из гор в Крыму
15:43
Экономика
ЕК продлила пошлины на сталь для России и Китая
15:38
Политика
Политолог Жаров: Зеленский обсудит с Байденом свою отставку с поста главы Украины
Все новости

Британцев возмутил возрастной рейтинг сиквела «Отряда самоубийц»

  /   Обновлено: 04 августа 2021 14:59
Общество
Британцев возмутил возрастной рейтинг сиквела «Отряда самоубийц»
Кадр из фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет»

Лондон, 4 августа. Жители Великобритании, посмотревшие новый фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет», пришли к выводу, что ленте поставили неверный возрастной рейтинг.

Сиквел получил метку 15+ в Соединенном Королевстве. Это означает, что фильм разрешено смотреть подросткам с 15 лет. Однако многие британцы возмутились этой возрастной категорией, поскольку, по их мнению, кинокартина Джеймса Ганна вышла слишком жестокой.

««Отряд самоубийц: Миссия навылет» — один из самых кровавых фильмов, которые я видел за последние годы», — приводит слова одного из зрителей Independent.

В Британском совете по классификации фильмов пояснили, что шутки и динамичный сюжет смягчают жестокость сиквела «Отряда самоубийц», поэтому ему не дали рейтинг 18+. Возрастная категория присваивается лентам на основе результатов соцопросов и исследований специалистов.

«Отряд самоубийц: Миссия навылет» выходит в российский прокат 5 августа. В дублированной версии Короля Акул озвучил рэпер Элджей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Британцев возмутил возрастной рейтинг сиквела «Отряда самоубийц»
фильм британцы отряд самоубийц
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru