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Губернатору Нью-Йорка грозит импичмент из-за обвинений в сексуальных домогательствах
США
Губернатору Нью-Йорка грозит импичмент из-за обвинений в сексуальных домогательствах
Global Look Press  /  Lev Radin / Keystone Press Agency

Нью-Йорк, 4 августа. Спикер законодательного собрания штата Нью-Йорк Карл Хисти заявил об инициации процесса импичмента против действующего губернатора штата Эндрю Куомо из-за предъявленных ему обвинений в сексуальных домогательствах.

«Он больше не может оставаться на своем посту. Мы будем действовать оперативно и постараемся завершить наше расследование импичмента как можно быстрее», — заявил Хисти.

До этого губернатора Куомо уже призвал уйти в отставку президент Джо Байден. Сообщается, что с аналогичными призывами к своему коллеге по Демократической партии обратились мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер.

В ходе расследования, которое было проведено в отношении Эндрю Куомо, было установлено 11 фактов сексуальных домогательств, совершенных им в отношении бывших и действующих сотрудниц администрации штата.

«Независимое расследование показало, что губернатор Куомо преследовал нескольких женщин, занимаясь нежелательными ласками, поцелуями, объятиями и делая неуместные комментарии», — заявила в ходе пресс-конференции генеральный прокурор штата Нью-Йорк, демократка Летиция Джеймс.

В свою очередь Куомо ответил на выводы в 14-минутном заявлении, в котором он опроверг большинство серьезных выводов доклада, повторив свое утверждение о том, что он никогда ни к кому не прикасался неподобающим образом. Он предположил, что доклад был политически мотивирован, и заявил, что «факты сильно отличаются от того, что было изображено» в ходе процесса.

Теперь у Куомо практически не остается шансов спокойно доработать свой третий срок на посту губернатора. Тем более можно распрощаться с планами на очередное переизбрание. При этом ведущую роль в низложении любвеобильного Куомо играют его однопартийцы, которые предложили ему либо добровольно уйти в отставку, либо получить импичмент. Другого выбора у губернатора не остается.

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сша куомо
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