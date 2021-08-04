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Регистрация прав на недвижимость через «Госуслуги» начнется с 2022 года
Экономика
Регистрация прав на недвижимость через «Госуслуги» начнется с 2022 года
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Москва, 4 августа. Россияне с 2022 года смогут регистрировать права на недвижимость через единый портал «Госуслуги», сообщил глава Росреестра Олег Скуфинский.

Он добавил, что самые востребованные выписки из ЕГРН уже доступны в электронном виде. Как уточнил руководитель ведомства, они занимают около 90% всех запросов, которые поступают в Росреестр.

Скуфинский также отметил, что Росреестр уделяет огромное внимание электронной ипотеке, доля которой составляет уже почти 50%. До конца года ведомство планирует обеспечить этот показатель на уровне 60%.

«И хочу подчеркнуть, что это будет уже в три раза превышать показатель национального проекта, установленный на 2021 год», — заявил глава Росреестра на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Председатель Правительства РФ ранее поручил Скуфинскому провести «гаражную амнистию» быстро и качественно. Он подчеркнул, что решение этого вопроса позволит эффективно двигаться к достижению национальных целей.

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