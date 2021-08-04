Кара-Мурза мог согласовать свой уход из «Свободной России» с кураторами из США

Несмотря на освобождение от должности вице-президента фонда «Свободная Россия»1 (Free Russia Foundation1, организация признана на территории РФ нежелательной), есть основания полагать, что Владимир Кара-Мурза продолжит вести подрывную антигосударственную деятельность и сотрудничать с данной структурой. К такому выводу в беседе с корреспондентом ФАН пришли политологи Руслан Осташко и Олег Матвейчев.

Уголовная ответственность за руководство нежелательной организацией

Во вторник, 3 августа, стало известно, что организация освободила Кара-Мурзу от должности вице-президента. Как сообщила президент фонда Наталия Арно, соответствующее решение было одобрено правлением. На сайте организации указывается, что оппозиционер «проводил важную работу по обеспечению представительства российской демократической оппозиции во внешней политике». В экспертном сообществе неоднократно указывалось, что «Свободная Россия» может быть причастна к работе по дискредитации выборов в РФ, а также подрыва доверия к парламентским институтам в России в интересах иностранного истеблишмента.

Сам Кара-Мурза, если судить по его комментарию, решение освободить его от должности одобряет, поскольку оно мотивировано его личной безопасностью. Вероятно, речь идет об опасениях, вызванных новым положением в статье об участии в деятельности нежелательных организаций (статья 284.1 УК РФ).

«По информации компетентных органов в зарубежных странах, иностранные неправительственные и международные организации регулярно проводят мероприятия, которые нацелены на обучение гражданских активистов практике реализации различных проектов, а также продвижения протестных настроений в массы», — указывалось в пояснительной записке при принятии новой редакции статьи.

В июльской редакции были введены две части — за участие в нежелательных организациях и за руководство ими. В статье говорится, что за отношение к деятельности подобных структур предусмотрено наказание — лишение свободы на срок от года до четырех лет, а за руководство — от двух до шести. Ранее максимальная ответственность для всех обвиняемых составляла от двух до шести лет.

Уход Кара-Мурзы был согласован с кураторами из США

Учитывая, что Владимир Кара-Мурза занимал должность вице-президента нежелательной организации, в нынешних реалиях его официальный уход из этой структуры выглядит единственно верным и логичным решением. К тому же в примечании к ст. 284.1 УК РФ говорится, что если лицо совершило преступное деяние, предусмотренное данной статьей, но прекратило участие в деятельности такой организации добровольно, то оно освобождается от уголовной ответственности.

Впрочем, как считает Руслан Осташко, нет сомнений, что уход Кара-Мурзы из «Свободной России» носит формальный характер. Оппозиционер может продолжать сотрудничество с нежелательной организацией удаленно и неофициально. Свой уход при этом он будет объяснять неудобным юридическим статусом прозападной структуры, который был присужден якобы по политическому мотиву.

«Потом он также сможет кричать, что фонд был признан нежелательным по прихоти властей. Но все понимают, что все это на самом деле прикрытие. Боюсь, это действие согласовано с американскими кураторами. Фактически относиться к управлению, естественно, он будет. Деньги доверять кому-либо другому с их стороны было бы неразумно. Отказываться от такой «святой» работы никто не будет», — заключил Осташко.

Олег Матвейчев в свою очередь также не исключил продолжения сотрудничества Кара-Мурзы с проамериканским фондом. Он обратил внимание, что оппозиционер занимается подрывной деятельностью в отношении российского государства. Очевидно, кураторы из США будут заинтересованы в сохранении за Кара-Мурзой статуса агента влияния — это та работа, за которую он получает денежное поощрение.

«Кара-Мурза, возможно, продолжит это сотрудничество, а возможно, с кем-то другим. Где он сможет заработать, если не будет продолжать свою деструктивную антироссийскую деятельность? Возможно, изменятся источники финансирования. Большое количество средств проходят не через легальные источники, а через «черные». Конечно, никто не уйдет от этих схем финансирования», — считает эксперт.

Ранее ФАН рассказывал, что ужесточение законодательства об иностранных агентах вынудили часть НКО свернуть свою деятельность. Это побудило представителей прозападной оппозиции заняться поиском новых непрямых способов продолжить работу на территории РФ.

1 Организация признана на территории РФ нежелательной.