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Названо условие появления коллективного иммунитета к COVID-19 в Ростовской области
Общество
Названо условие появления коллективного иммунитета к COVID-19 в Ростовской области
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Ростов-на-Дону, 4 августа. Накануне во время заседания оперативного штаба по контролю за распространением коронавируса в Ростовской области главный санитарный врач региона заявил, что к 1 ноября необходимо привить 80% взрослого населения.  

Евгений Ковалев отметил, что к 1 сентября текущего года доля вакцинированных дончан достигнет 60%, а при сохранении таких темпов вакцинации как сейчас к ноябрю достигнет 80% охвата и позволит создать коллективный иммунитет.

В настоящее время донские медики фиксируют циркуляцию дельта-штамма. Эта разновидность коронавируса увеличила количество заболевших как среди молодежи, так и среди детей.

Тем не менее, с 4 августа на территории Ростовской области введены жесткие коронавирусные ограничения. Уже неделю область бьет антирекорд по количеству заболевших, ежедневно выявляя более 440 инфицированных. И это при вакцинации в 1 140 670 человек, что составляет чуть больше 27% от общего количества жителей донского края, причем два компонента вакцины получили уже 806 650 дончан.

Сейчас по количеству заразившихся донской регион занимает уверенное пятое место в стране и первое в ЮФО.

Ранее ФАН сообщал, что начало учебного года из-за распространения коронавируса на Дону под угрозой срыва. По словам главного санитарного врача региона, количество инфицированных среди детей дошкольного возраста достигло 129 человек, школьников уже 146. Если в ближайшие недели ситуация не изменится, то будут подниматься вопросы о переносе сроков как начала учебного года, так и переводе учащихся в заочный формат. 

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