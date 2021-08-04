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Политика
Политолог Жаров: Зеленский обсудит с Байденом свою отставку с поста главы Украины
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Политолог Жаров: Зеленский обсудит с Байденом свою отставку с поста главы Украины
Политика
Политолог Жаров: Зеленский обсудит с Байденом свою отставку с поста главы Украины
Global Look Press  /  Sarah Silbiger - Pool Via Cnp / Pravda Komsomolskaya/Russian Look

«Разговоры на повышенных тонах» в условиях вассальной зависимости Киева от США недопустимы. И даже за болтовню об этих «разговорах» Украина вынуждена будет заплатить еще большим усилением этой зависимости, считают опрошенные ФАН политологи, журналисты и аналитики.

Переговоры без шантажа

Переговоры президентов Украины и Соединенных Штатов Владимира Зеленского и Джо Байдена пройдут без шантажа. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, визит Зеленского в США состоится 30 августа. Кулеба уже прибыл в Вашингтон для его подготовки.

«Не будет никаких повышенных тонов или шантажа. Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства», — описал Кулеба будущую встречу двух президентов.

Украина будет вынуждена заплатить

Политолог Максим Жаров выразил мнение, что Украина устами главы своего МИД извиняется за хамский выпад в адрес Вашингтона со стороны главы фракции «Слуга народа» в Раде. «Разговоры на повышенных тонах» в условиях вассальной зависимости Киева от США недопустимы. И даже за болтовню об этих «разговорах» Украина вынуждена будет заплатить еще большим усилением этой зависимости.

Политолог Жаров: Зеленский обсудит с Байденом свою отставку с поста главы Украины
facebook.com  / 

«Что до переговоров Байдена и Зеленского, то наиболее вероятной темой будет обсуждение условий и обстоятельств досрочной отставки Зеленского с поста президента. Скандал с Давидом Арахамией еще раз подчеркнул, что Зеленский более не контролирует ситуацию не только в стране, но и в своем ближайшем окружении. Поэтому США будут добиваться того, чтобы на Украине появился новый президент», — заключил Максим Жаров.

Пространство для маневра

Политолог Владимир Киреев считает, что пространство для маневра у президента Зеленского достаточно ограничено. США выполняют свои обязательства по защите интересов Украины. Но защита интересов Украины — явно неприоритетна для Вашингтона.

«Байден неоднократно избегал встреч с президентом Украины. При этом говорить, что Вашингтон и Берлин пренебрегли интересами Украины, неверно. Обе администрации оказали достаточное давление на Москву в деле защиты интересов Украины как газотранспортера. Однако представляя фигуру Зеленского и всей современной украинской элиты, вполне можно ожидать чего угодно, но это уже сугубо личностный фактор», — добавил Владимир Киреев.

Страшный сон Зеленского

Политолог Юрий Якорь добавил, что в страшном сне и Зеленскому, и его команде не приснится, как он пытается шантажировать Байдена и вообще США. Зеленский все-таки не сумасшедший, чтобы кусать тех, кто сохраняет его на посту.

Политолог Жаров: Зеленский обсудит с Байденом свою отставку с поста главы Украины
Global Look Press  / CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

«Не с Россией же ему договариваться, а с Германией отношения разрушены бесконечным газовым шантажом. О партнерстве, разговоре на равных я бы тут говорить не стал. У помещика не могут быть партнерские переговоры с крепостным. Только озвучивание приказов и заверение Зеленского в их исполнении», — заключил Юрий Якорь.

Ранее Дмитрий Кулеба сравнил интеграцию Украины в Евросоюз с наращиванием экономических мышц. По его словам, это позволит Европе усилить глобальное влияние.

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