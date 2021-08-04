Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 15:59
15:58
Происшествия
Семь человек получили травмы в массовом ДТП под Воронежем
15:52
Общество
Российская туристка назвала разочарованием отдых в Турции
15:51
Политика
«Единая Россия» предложит Путину кандидата на пост главы Дагестана
15:50
Общество
Тундровики Ямала пожаловались на нашествие белых медведей
15:49
Спорт
Занятие сексом назвали причиной положительного допинг-теста украинской теннисистки
15:48
Спорт
Олимпиада-2020: медальный зачет, триумф наших синхронисток, место России и Украины
15:48
Происшествия
Семь пассажиров госпитализированы после ДТП на Боровском шоссе
15:46
Общество
Украинский трезубец и символ радикалов появились на одной из гор в Крыму
15:43
Экономика
ЕК продлила пошлины на сталь для России и Китая
15:38
Политика
Политолог Жаров: Зеленский обсудит с Байденом свою отставку с поста главы Украины
Все новости

Лесные пожары в России и мире обсудят в медиацентре «Патриот»

  /   Обновлено: 04 августа 2021 15:59
Общество
Лесные пожары в России и мире обсудят в медиацентре «Патриот»
wikipedia.org  /  John McColgan – Edited by Fir0002 / Общественное достояние

Стихия бушует во многих уголках мира: лесные пожары полыхают на территории Соединенных Штатов Америки, Турции, России.

В Якутии многие СМИ окрестили ситуацию «огненным апокалипсисом» — из-за смога не видно солнца и с трудом удается дышать. В Турции спешно эвакуируют людей — огонь вплотную подошел к населенным пунктам. Схожая ситуация и в США — Нью-Йорк утопает в дыму. Дым от лесных пожаров уходит за тысячи километров от очага. Пораженная территория исчисляется сотнями тысяч гектаров.

В борьбу с ЧС вступают не только местные власти, но и общественники. Так, якутская экоактивистка решила привлечь внимание звездных персон к проблеме родного края. Как говорится, на войне все средства хороши. Она обратилась за помощью к голливудскому актеру Леонардо Ди Каприо, который является основателем фонда по сохранению экосреды. Однако такие методы оценили не все. Блогер, дизайнер Артемий Лебедев столкнулся с жесткой критикой после того, как в своем видеоролике в соцсетях достаточно эмоционально попытался объяснить, что звезда «Титаника» не обязан помогать жителям Якутии.

Пока о помощи Ди Каприо ничего не известно, противостоят стихии сотрудники МЧС и добровольцы. Волонтеры днями напролет помогают пожарным справиться с огнем.

Как часто в лесных пожарах виноват человек?

Насколько хорошо в России умеют бороться с огнем?

На эти и другие вопросы в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» ответит руководитель добровольческого отряда 15.08 Андрей Черных.

Прямой эфир пройдет здесь.
Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894.

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Лесные пожары в России и мире обсудят в медиацентре «Патриот»
сша турция якутия лесные пожары пресс-центр патриот
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru