Лесные пожары в России и мире обсудят в медиацентре «Патриот»

Стихия бушует во многих уголках мира: лесные пожары полыхают на территории Соединенных Штатов Америки, Турции, России.

В Якутии многие СМИ окрестили ситуацию «огненным апокалипсисом» — из-за смога не видно солнца и с трудом удается дышать. В Турции спешно эвакуируют людей — огонь вплотную подошел к населенным пунктам. Схожая ситуация и в США — Нью-Йорк утопает в дыму. Дым от лесных пожаров уходит за тысячи километров от очага. Пораженная территория исчисляется сотнями тысяч гектаров.

В борьбу с ЧС вступают не только местные власти, но и общественники. Так, якутская экоактивистка решила привлечь внимание звездных персон к проблеме родного края. Как говорится, на войне все средства хороши. Она обратилась за помощью к голливудскому актеру Леонардо Ди Каприо, который является основателем фонда по сохранению экосреды. Однако такие методы оценили не все. Блогер, дизайнер Артемий Лебедев столкнулся с жесткой критикой после того, как в своем видеоролике в соцсетях достаточно эмоционально попытался объяснить, что звезда «Титаника» не обязан помогать жителям Якутии.

Пока о помощи Ди Каприо ничего не известно, противостоят стихии сотрудники МЧС и добровольцы. Волонтеры днями напролет помогают пожарным справиться с огнем.

Как часто в лесных пожарах виноват человек?

Насколько хорошо в России умеют бороться с огнем?

На эти и другие вопросы в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» ответит руководитель добровольческого отряда 15.08 Андрей Черных.

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