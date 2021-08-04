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Хуже не придумать: гинеколог объяснила, почему беременные тяжело переносят COVID-19
Общество
Хуже не придумать: гинеколог объяснила, почему беременные тяжело переносят COVID-19
pixabay.com  /  Gerd Altmann / Manuel Alejandro Leon

Кандидат медицинских наук, главврач Балашихинского роддома Наталья Алимова рассказала, что в последнее время беременные женщины начали чаще болеть коронавирусом. В беседе с корреспондентом ФАН акушер-гинеколог Людмила Ерофеева объяснила, почему женщины в положении тяжело переносят COVID-19 и как заболевание может повлиять на плод.

«Тяжелое течение обусловлено самим коронавирусом, тут не важно, какой штамм. Это было и в прошлом году, и сохраняется сейчас. Для акушеров-гинекологов было очень важно понять, что никакого негативного влияния ни на организм женщины, ни на организм плода вакцина не несет. Поэтому прививку мы ставим во главу угла. То, что у беременных тяжелее течение [болезни] — это объективно понятно», — рассказала собеседница агентства.

Хуже не придумать: Гинеколог объяснила, почему беременные тяжело переносят COVID-19
pixabay.com  /  StockSnap

Врач отметила, что во время беременности у женщины могут обостриться хронические заболевания.

«Так как коронавирус — это еще большая нагрузка, то сочетание вот этих двух проблем, особенно в ситуации, что коронавирус повреждает респираторные органы, печень, почки, селезенку, влияет на сердце, ухудшает не только состояние самой женщины, но и ее внутриутробного плода. Несмотря на то, что за жизнедеятельность отвечает плацента, при коронавирусе она, вероятнее всего, страдает. Хуже ничего невозможно придумать — беременность и заболевание коронавирусом. Выход только один — прививка», — объяснила Людмила Ерофеева.

Гинеколог подчеркнула, что если женщина заболела коронавирусом во время беременности, то есть вероятность, что ребенок родится раньше срока и у него могут быть проблемы с развитием.

«Судя по тому, что я знаю, как беременные с коронавирусом лежали и наблюдались в клиниках, — это тяжелейшая ситуация. Это требует колоссального внимания. Надо постараться избежать его. Первый способ — это привиться будущим родителям, второй способ — отложить беременность на полгода, год», — резюмировала эксперт.

Ранее акушер-гинеколог Анна Мгоян заявила, что женщинам, которые планируют завести ребенка, не стоит бояться коронавируса. Чем моложе женщина, тем выше шанс с легкостью родить здорового ребенка.

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беременность гинеколог вакцинация коронавирус
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