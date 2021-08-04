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Господдержка во время пандемии лишила американцев желания работать

  /   Обновлено: 04 августа 2021 14:29
Общество
Господдержка во время пандемии лишила американцев желания работать
pixabay.com  /  PD

Москва, 4 августа. Разницу ведения бизнеса в разных странах на фоне пандемии коронавируса объяснила основательница и владелица сети салонов красоты в России и США Екатерина Сухотина.

Неработающие граждане США получают минимум 4 тыс. долларов в месяц в качестве поддержки от государства. Помимо этого их также обеспечивают бесплатными продуктами. Это лишило американцев желания работать в период пандемии, посетовала Сухотина в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

«Заставить людей работать практически невозможно, то есть мы как предприниматели просто плачем, потому что люди не хотят работать. Это будет история до сентября. В сентябре это должны все прекратить. Мы ждем с нетерпением», — подчеркнула эксперт.

Обратная тенденция наблюдается в России, в частности в Москве, где люди привыкли и хотят трудиться. Если в США сотрудник работает по желанию, например, два-три дня в неделю, то россияне привыкли трудится по графику 5/2, добавила предприниматель.

Пресс-конференция на тему «Как проходит вакцинация сотрудников сферы услуг в Москве, Санкт-Петербурге и Нью-Йорке» состоялась в Медиагруппе «Патриот» 4 августа. Участники мероприятия обсудили влияние пандемии на сферу бизнеса в РФ и США.

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