Кравцов заявил о скором решении проблемы с очередями в российские детсады

Москва, 4 августа. Проблема с очередями в детсады почти решена в России, заявил глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов.

Правительство страны успешно ликвидирует третью смену в учреждениях дошкольного образования, в детсадах уже почти нет очередей. Порядка 1,3 тыс. школ появится в России в течение ближайших трех лет, напомнил Кравцов.

Власти также намерены предотвратить рост числа детей во второй смене, уточнил министр на встрече с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. Около 22,8 тыс. российских школьников посещали занятия в таком формате в 2020 году. Годом позже этот показатель снизился до 18,1 тыс. детей, обратил внимание Кравцов.