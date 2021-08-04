Мощный ливень затопил несколько районов Кемерово

Кемерово, 4 августа. Ливневая канализация в Кемерово не справилась с аномальным количеством осадков, внезапно выпавших на город.

Проливной дождь затопил несколько районов столицы Кузбасса. Жители улицы Александрова в Кемеровском районе сняли последствия стихии на видео. Рядом с жилым домой образовалось отверстие, через которое дождевая вода попадает в подвал.

Погода в городе утром была ясной и безветренной. Синоптики не прогнозировали ухудшения погоды в этот день. Уровень воды после ливня достиг середины колес проезжающих по улице автомобилей. Силы ливневых потоков хватило для облома деревьев во дворе.

Град размером с яйцо выпал в южной части столицы Кузбасса. Жители города выложили фото и видео со стихией в Сеть. Более мелкие частицы льда обрушились на некоторые районы города, однако осадки успели повредить урожай.