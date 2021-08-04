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Франция намерена собрать 350 млн долларов для оказания новой помощи Ливану
Ближний Восток
Франция намерена собрать 350 млн долларов для оказания новой помощи Ливану
Global Look Press  /  Marwan Naamani/dpa

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен собрать 350 млн долларов для помощи Ливану. Данная инициатива была представлена французским лидером на международной конференции, посвященной годовщине взрывов в порту Бейрута.

Макрон вновь выступил с осуждением политической элиты ближневосточного государства. Он раскритиковал ливанские власти за то, что они не продвинулись в формировании нового кабинета министров, призванного начать восстановление страны.

Роковые события минувшего года

Инцидент в порту Бейрута произошел 4 августа 2020 года. Из-за ненадлежащих условий хранения большого количества аммиачной селитры на территории гавани произошло несколько крупных взрывов, нанесших серьезный ущерб некоторым кварталам столицы. Радиус зоны поражения составил около 10 километров.

Результатом этого происшествия стала гибель по меньшей мере 215 человек, а свыше 60 все еще считаются пропавшими без вести. Различные ранения получили до 7000 бейрутцев, в то время как жилье порядка 300 тысяч граждан оказалось серьезно повреждено. Также ощутимый урон был нанесен объектам инфраструктуры: нескольким больницам, иностранным посольствам, галереям и музеям, а также элеватору, где хранился национальный запас зерна.

Жители столицы вышли на улицы с требованиями отстранения президента и правительства, народные выступления переросли в столкновения с полицией и армией. Реакцией правящей элиты на это стала отставка кабмина, возглавляемого премьер-министром Хасаном Диабом.

Взрыв в Беруте сильно усугубил проблемы Ливана, еще более погрузившегося в экономический и политический кризис.

Политические перипетии

Спустя год после происшествия в стране все еще нет постоянного кабинета министров.

Из-за непримиримых разногласий с президентом Мишелем Ауном в середине июля премьер-министр Саад Харири отказался формировать правительство и ушел в отставку.

Глава государства стремится оставить за собой выбор трети членов будущего кабмина, которые, по его плану, должны представлять интересы христианской общины страны. Такая расстановка политических сил обеспечит ему достаточное число сторонников для блокировки решений правительства, а значит — позволит президенту сохранить свою власть. Это, соответственно, не устраивало Харири.

Ему на смену пришел Наджиб Микати, ранее дважды занимавший высокий государственный пост. Сейчас и он столкнулся со сложностями, которые не смог преодолеть его предшественник. Недавно премьер с сожалением отметил, что соглашение с главой государства о составе нового кабинета министров до сих пор так и не было достигнуто.

Долгосрочные задержки в этом вопросе становятся причиной давления со стороны международного сообщества.

Влияние Макрона

Поскольку Ливан и Францию соединяют давние исторические связи, Париж проявил особое участие к будущему ближневосточного государства.

После взрыва Эммануэль Макрон дважды посетил Бейрут и организовал сбор чрезвычайной помощи стране для устранения последствий катастрофы. Первая конференция по ситуации в ливанской столице собрала 280 млн долларов, однако эти средства не передали властям напрямую.

Как отмечал сам французский лидер, полученные деньги держали подальше от «коррумпированных рук» местных чиновников, так что они были направлены на финансирование НПО и деятельность различных организаций по оказанию помощи.

Именно Франция стала инициатором разработки нового пакета санкций против официальных лиц Ливана. Под ограничения могут попасть люди, препятствующие, по мнению Запада, реформам и политической стабильности Бейрута. Макрон смог убедить Евросоюз и США в целесообразности данных мер.

В преддверии первой годовщины трагедии Париж усиливает давление на официальный Бейрут, однако не оставляет намерений оказать поддержку Ливану, чем еще более укрепляет свое влияние на государство.

«Поскольку ситуация продолжает ухудшаться, необходимость в правительстве становится все более и более насущной», — сказал журналистам советник Макрона в преддверии новой конференции по делам Ливана.

Мероприятие будет организовано совместно с ООН, а ее участниками станут лидеры 40 стран.

В офисе французского президента отмечают, что собранные 350 млн долларов будут истрачены на помощь Ливану без выдвижения каких бы то ни было дополнительных условий. Один только Париж намерен внести в эту сумму 118 млн долларов.

Тем не менее сейчас европейцы удерживают часть средств, выделенных Бейруту еще в 2018 году — около 11 млрд долларов заблокированы до тех пор, пока местные власти не проведут ряд реформ, запрошенных Евросоюзом.

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