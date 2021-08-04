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Риз Уизерспун и Эштон Кутчер сыграют в романтической комедии от Netflix
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Риз Уизерспун и Эштон Кутчер сыграют в романтической комедии от Netflix
Global Look Press  /  face to face/Instagram.F. Sadou/AdMedia

Лос-Анджелес, 4 августа. Стриминговый сервис Netflix запустил в разработку новую романтическую комедию под названием «К тебе или ко мне?». Главные роли в ромкоме сыграют Риз Уизерспун и Эштон Кутчер.

Производством фильма будет заниматься продюсерская компания Hello Sunshine, основанная Риз Уизерспун. Недавно звезда сериала «Большая маленькая ложь» продала свою фирму за рекордные 900 миллионов долларов. Несмотря на то, что у компании новые владельцы, сама актриса вошла в состав директоров и будет курировать все новые проекты.

Романтическая комедия «К тебе или ко мне?» создается эксклюзивно для Netflix. Если Уизерспун была заявлена на главную роль еще на стадии сценария, то вот Эштон Кутчер присоединился к касту буквально на днях, сообщает портал Deadline. Актеры будут играть лучших друзей, которым приходит в голову необычная идея — они решают меняться домами. После переездов жизнь персонажей Кутчера и Уизерспун кардинально меняется.

Автором сценария выступила Алин Брош МакКена, известная по проектам «Мы купили зоопарк» и «Круэлла». Кроме того, она займет место режиссера. Для Алин Брош МакКены комедия «К тебе или ко мне?» станет дебютом в роли постановщика. Даты премьеры ромкома пока нет.

Вовсю идет работа над первым российским сериалом для платформы Netflix. Завоевывать зрительскую аудиторию стримсервиса будет новая экранизация романа Льва Толстого под названием «Анна К». Недавно Netflix объявил имя актера, который воплотит образ Алексея Вронского.

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