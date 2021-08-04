Чубайс заявил о скорой смене мировых элит

Москва, 4 августа. Переход мировой экономики на возобновляемые источники энергии может привести к смене мировых элит в ближайшие годы.

Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс. Он предложил собрать конфиденциальный семинар для обсуждения новой технологической революции.

Чубайс считает, что не позже конца 2020-х годов в мире может появиться новая мировая элита. По его словам, глобальный энергопереход, в который вступает мировая экономика, сопоставим с процессами на рубеже XVIII–XIX веков, когда произошла промышленная революция.

Как стало известно ранее, Правительство РФ намерено создать рабочие группы, задачей которых станет изучение вариантов адаптации экономики страны к глобальному энергопереходу. Такое решение было принято на фоне новостей о планах Китая и ЕС по борьбе с изменением климата.