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Экономика
Чубайс заявил о скорой смене мировых элит
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Чубайс заявил о скорой смене мировых элит

  /   Обновлено: 04 августа 2021 14:19
Экономика
Чубайс заявил о скорой смене мировых элит
ФБА «Экономика сегодня»  /  Андрей Ивашин

Москва, 4 августа. Переход мировой экономики на возобновляемые источники энергии может привести к смене мировых элит в ближайшие годы.

Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс. Он предложил собрать конфиденциальный семинар для обсуждения новой технологической революции.

Чубайс считает, что не позже конца 2020-х годов в мире может появиться новая мировая элита. По его словам, глобальный энергопереход, в который вступает мировая экономика, сопоставим с процессами на рубеже XVIII–XIX веков, когда произошла промышленная революция.

Как стало известно ранее, Правительство РФ намерено создать рабочие группы, задачей которых станет изучение вариантов адаптации экономики страны к глобальному энергопереходу. Такое решение было принято на фоне новостей о планах Китая и ЕС по борьбе с изменением климата.

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