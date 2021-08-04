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«По следам домохозяйки из провинции»: Онищенко о побеге Тимановской на Запад
Спорт
«По следам домохозяйки из провинции»: Онищенко о побеге Тимановской на Запад
Федеральное агентство новостей  / 

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал скандал на Олимпийских играх, связанный с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской. Ранее стало известно, что Кристина, отчисленная из команды Белоруссии за невыполнение требований тренерского штаба, устроила в аэропорту дебош, а затем попросила политическое убежище на Западе. В последний момент она обманула своих кураторов и вместо Варшавы (Польша заявила о предоставлении ей политического убежища) вылетела из Токио в Вену. Об отказе вернуться в Белоруссию из Германии позже заявила многоборка Яна Максимова, которую не включили в олимпийскую команду из-за слабых результатов, а также ее муж — известный спортсмен.

По мнению Геннадия Онищенко, вся эта возня является хорошо подготовленной провокацией против Белоруссии и спортсменов используют как разменную монету. Причина в том, что Западу уже надоела Светлана Тихановская, разъезжающая по миру в статусе «лидера белорусской оппозиции», и ей пытаются найти замену.

«Насколько я понимаю, мы видим очередной раунд провокаций против Белоруссии: Тихановская уже всем надоела, и теперь решили «поиграть» на Олимпиаде, — отметил Онищенко в комментарии ФАН. — Что касается этой бегуньи [Кристины Тимановской], то эта девочка как политическая фигура ничего из себя не представляет.

Во всей этой истории я вижу продолжение темы с Тихановской, которая после того, как ее муж был арестован (в настоящее время Сергея Тихановского судят в Белоруссии за организацию массовых беспорядков и за другие преступления. — Прим. ФАН), вдруг расцвела как политическая фигура. Видимо, она искренне поверила, что ее и вправду избрал народ, а все остальное подтасовано. Так домохозяйка из провинции стала политической фигурой».

Светлана Тихановская встречается с Джо Байденом
twitter.com  / @POTUS

По словам Онищенко, сама Светлана Тихановская уже всем приелась, но тему Белоруссии Запад оставлять не собирается: нужны новые поводы для введения санкций против Минска и лично против белорусского президента Александра Лукашенко.

«Тихановская уже порядком всем поднадоела, ее тема перестает быть выигрышной для западных СМИ, — продолжил Геннадий Онищенко. — Но тут подвернулась Олимпиада, когда не слишком выдающиеся белорусские спортсмены, по аналогии с советскими временами, заявили, что решили стать невозвращенцами. За неимением для этой цели олимпийских чемпионов, раскручивают ничем не примечательную бегунью.

Это делается исключительно для разнообразия медийной повестки: не все же севший в Минске самолет эксплуатировать — хочется чего-то нового. Поэтому по следам домохозяйки из провинции и отправили эту бегунью.

А цель всего этого одна — провоцирование напряжения в белорусском обществе ради повода для очередных санкций. Я почти уверен, что этим дело не кончится: в этом направлении последуют еще действия.

А до молодых спортсменов, которым ломают судьбы, лишают их возможности продолжать карьеру, никому дела нет. Скорее всего, эта бегунья на Западе ничего на спортивной ниве не достигнет: за рубежом она никому не нужна, тогда как дома она могла бы добиться серьезных успехов».

«По следам домохозяйки из провинции»: Онищенко о побеге Тимановской на Запад
Global Look Press  / Panoramic / Keystone Press Agency

Ранее Кристина Тимановская отказалась выполнить требования тренерского штаба Национального олимпийского комитета Белоруссии и попросила помощи японской полиции. Она утверждала, что ее пытаются насильно вывезти в Белоруссию. В результате она осталась в Токио и даже пыталась через суд добиться права бежать дистанцию, на которую первоначально была заявлена, но ей было отказано. Польша заявила о готовности предоставить Кристине политическое убежище, но та в результате направилась не в Варшаву, а в Вену. Муж Тимановской покинул Белоруссию и по последним данным находится в Киеве. В скандале разбирается Международный олимпийский комитет (МОК).

Еще одна невозвращенка — белорусская спортсменка Яна Максимова, которая не попала на Олимпиаду из-за низких результатов. Она заявила, что к решению не возвращаться в Белоруссию ее подтолкнула история с Тимановской. Максимова уже находится в Германии вместе с мужем, известным спортсменом.

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