Житель Уфы избил сына и падчерицу в подъезде одной из многоэтажек города

Уфа, 4 августа. Камеры видеонаблюдения многоэтажного дома запечатлели момент избиения двух детей взрослым мужчиной. Инцидент произошел в микрорайоне Затон.

В социальные сети попало видео, на кадрах которого видно, как прохожий сначала ругается с женщиной с маленьким мальчиком на руках, а затем хватает за волосы стоящую рядом девочку, пиная ее ногой в спину. Малышка упала, после чего дебошир ударил и мальчика.

Правоохранительные органы Республики Башкортостан проводят по данному факту доследственную проверку. Установлено, что мужчина является отцом мальчика и сожителем матери девочки. Его действиям будет дана правовая проверка. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 156 УК РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Полиция Невского района Петербурга расследует уголовное дело, возбужденное в отношении одного из жителей города. Мужчина избил собственного сына.