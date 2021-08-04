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Житель Уфы избил сына и падчерицу в подъезде одной из многоэтажек города
Происшествия
Житель Уфы избил сына и падчерицу в подъезде одной из многоэтажек города
pixabay.com  /  Ella_87

Уфа, 4 августа. Камеры видеонаблюдения многоэтажного дома запечатлели момент избиения двух детей взрослым мужчиной. Инцидент произошел в микрорайоне Затон.

В социальные сети попало видео, на кадрах которого видно, как прохожий сначала ругается с женщиной с маленьким мальчиком на руках, а затем хватает за волосы стоящую рядом девочку, пиная ее ногой в спину. Малышка упала, после чего дебошир ударил и мальчика.

Правоохранительные органы Республики Башкортостан проводят по данному факту доследственную проверку. Установлено, что мужчина является отцом мальчика и сожителем матери девочки. Его действиям будет дана правовая проверка. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 156 УК РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Полиция Невского района Петербурга расследует уголовное дело, возбужденное в отношении одного из жителей города. Мужчина избил собственного сына.

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уфа пострадавшие избиение
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