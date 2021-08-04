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Майкл Фассбендер и Алисия Викандер впервые стали родителями

  /   Обновлено: 04 августа 2021 14:15
Общество
Майкл Фассбендер и Алисия Викандер впервые стали родителями
Global Look Press  /  Ferdaus Shamim/ZUMAPRESS.com

Лос-Анджелес, 4 августа. Голливудская пара Майкл Фассбендер и Алисия Викандер отмечают пополнение в семье. Звезду фильмов «Люди Икс» заметили на улице с младенцем на руках.

Впервые слухи, что Алисия Викандер ждет ребенка, появились еще в январе. Сначала фанаты заметили, что фигура актрисы сильно изменилась. Потом и вовсе на просторах Сети распространился явно домашний снимок, на котором звезда позирует в облегающем платье, удерживая кружку на своем округлившемся животе.

Тогда итальянские СМИ сообщили, что фотография была сделана на последних месяцах беременности Алисии Викандер. Поклонники голливудской пары предположили, что супруги впервые стали родителями еще зимой, однако просто не хотели афишировать радостное событие.

Похоже догадки фанатов оказались правдивыми. На днях папарацци поймали Майкла Фассбендера на улицах города с младенцем на руках, пишет портал Spletnik.ru. По информации прессы, звезда франшизы «Люди Икс» приехала на съемочную площадку навестить супругу. Пока одни поклонники голливудской пары поздравляют актеров с пополнением, другие гадают — действительно ли Фассбендер и Викандер стали родителями или это лишь часть съемочного процесса.

Ранее издание The Sun сообщило о скором пополнении в семье главы британского правительства Бориса Джонсона. Премьер-министр Великобритании уже является многодетным отцом. На данный момент СМИ известно о шести его детях.

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