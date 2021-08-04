Мартынов предрек провал новых санкций США против «СП-2» из-за позиции Германии

Президенту США Джо Байдену критически важна лояльность Европы, в первую очередь Германии, а политикам и крупным предпринимателям ФРГ нужен российский газ, поэтому никакие санкции Вашингтона против «Северного потока — 2» уже ничего не изменят. Об этом ФАН заявил политолог Алексей Мартынов.

Ранее стало известно, что Палата представителей США приняла закон о восстановлении санкций против Nord Stream 2 — компании-оператора строящегося газопровода. Поправку о восстановлении санкций внесла группа конгрессменов во главе с республиканцем от штата Огайо Марси Каптур. Лобби противников газопровода в Сенате возглавляет республиканец от Техаса Тед Круз.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что возобновление санкций против российско-европейского проекта — это результат внутренней борьбы западных кланов.

«В США вокруг «Северного потока — 2» борются три крупных лоббистских группы, за которыми стоят разные люди. Первая группа желает продолжать получать деньги за счет украинской ГТС и проекта виртуального реверса российского газа под видом европейского. В этой группировке состоит сын президента США Хантер Байден», — рассказал политолог.

К этой старой афере имеет отношение и Петр Порошенко, добавил собеседник ФАН. По его словам, бывший президент Украины до сих пор «сосет деньги из карманов украинских обывателей».

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«Во второй группе состоят фондовики — производители сланцевого газа, которые поддержали экс-президента США Дональда Трампа и проиграли вместе с ним. Они заинтересованы в работе перерабатывающих терминалов в Польше. Третья группа просто продает русофобию в виде различных проектов», — сообщил аналитик.

Международный эксперт пояснил: Америка устроена так, что лоббизм там не считается коррупцией. В Штатах легализовано «кормление» лоббистов, которые с помощью взяток договариваются с политиками о продвижении чьих-то интересов.

«Байдену критически нужна лояльность Европы, и Германии в первую очередь, а политикам и крупным предпринимателям ФРГ нужен «СП-2». Президенту США особенно нужна лояльность Старого Света ввиду того, что его администрация развязала большую холодную войну против Китая. Русофобия здесь выступает как один из элементов. При этом коллективный Запад понимает, что степень российского противостояния давлению со стороны США в этой истории тоже играет большую роль», — заметил политолог.

В данном раскладе вновь всплывший вопрос о санкциях против «Северного потока — 2», как ни странно, касается России и даже Украины далеко не в первую очередь, считает эксперт. По его словам, это война лоббистских групп и крупных корпораций Запада за свои интересы — с поправкой на противостояние Вашингтона и Пекина.

bundeskanzlerin.de / Пресс-служба канцлера ФРГ

«Новое правительство ФРГ ничего не будет менять в договоренностях, достигнутых между федеральным канцлером Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным. Это стратегически важный момент для немцев, поскольку он связан с их энергетической безопасностью, защитой собственных инвестиций и статусом Германии как крупнейшего узла поставки энергоносителей в Европу», — подчеркнул Алексей Мартынов.

По мнению собеседника ФАН, несмотря на объявление о возобновлении санкций от лица Палаты представителей США, в работе «Северного потока — 2» ничего существенно не изменится.

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