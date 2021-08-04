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Роскомнадзор выиграл суд у Google

  /   Обновлено: 04 августа 2021 14:04
Происшествия
Роскомнадзор выиграл суд у Google
flickr.com  /  @iphonedigital

Москва, 4 августа. Американская корпорация Google проиграла судебный процесс против Роскомнадзора касательно ограничения доступа к ряду видеороликов на YouTube.

Российское надзорное ведомство ранее уведомило истца о том, что на его ресурсе есть 12 видеозаписей, которые нарушают законодательство РФ. На кадрах псевдоактивисты призывали людей, включая детей, участвовать в незаконных акциях.

Представитель Google подал в суд, не согласившись с законностью требований Роскомнадзора. Арбитражный суд Москвы посчитал, что уведомления надзорного ведомства находятся в рамках правового поля. В иске было отказано.

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