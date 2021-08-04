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Global Times: совместные учения России и Китая станут сигналом для сеющих хаос США
Армия
Global Times: совместные учения России и Китая станут сигналом для сеющих хаос США
ФБА «Экономика сегодня»

Пекин, 4 августа. РФ и Китай проведут совместные учения на северо-западе КНР, в рамках которых отработают вопросы борьбы с терроризмом и сепаратизмом. Об этом пишет китайское издание Global Times.

Авторы публикации напомнили о предстоящих военных учениях Москвы и Пекина, которые пройдут на полигоне Цинтунся. По их словам, маневры связаны с выводом войск США и НАТО из Афганистана. Учения направлены на борьбу с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. По мнению аналитиков издания, именно США несут ответственность за хаос, который воцарился в Афганистане после начала вывода американских войск, что и стало причиной проведения совместных маневров.

«Нам также стоит помнить о том, что США могут попытаться вбить клин в Центральной Азии, что будет угрожать российско-китайским отношениям или даже единству и сплоченности Шанхайской организации сотрудничества», — говорится в публикации.

Кроме того, совместные учения России и Китая станут сигналом для сеющих хаос США, а также объяснят Западу, что не следует вмешиваться во внутрирегиональные дела.

Напомним, с 9 по 13 августа на северо-западе КНР пройдут российско-китайские учения «Взаимодействие-2021». В маневрах примут участие около 13 тысяч военнослужащих, а также будет задействовано более 400 единиц вооружения и военной техники. По данным Минобороны РФ, ключевой задачей маневров станет укрепление отношений между Москвой и Пекином, а также демонстрация решимости и способности бороться с терроризмом, передает RT.

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