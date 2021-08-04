Владимир Зеленский поручил силовикам защитить прибывших на Украину граждан Белоруссии

Киев, 4 августа. Профильные структуры Украины займутся обеспечением защиты прибывших в страну граждан Белоруссии. Соответствующее поручение силовикам дал президент государства Владимир Зеленский.

Представители МВД и Службы безопасности Украины должны будут изучить все риски, которые могут возникнуть. Об этом рассказали в офисе лидера страны.

Ранее стало известно, что Зеленский взял на личный контроль смерть главы «Белорусского дома на Украине» Виталия Шишова. Разбирательство имеет особое значение для государства и президента, уточнили в Киеве.