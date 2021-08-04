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Климов рассказал, как Запад будет использовать русскоязычных для срыва выборов в Госдуму
Политика
Климов рассказал, как Запад будет использовать русскоязычных для срыва выборов в Госдуму
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 4 августа. Запад планирует использовать русскоговорящих людей для срыва предстоящих выборов в Госдуму. Об этом заявил представитель Совета Федерации РФ Андрей Климов.

Сенатор отметил, что западные оппоненты Москвы будут использовать не граждан России, а просто русскоговорящих людей для организации провокаций возле дипломатических представительств страны за рубежом, включая те, что находятся на территории США. Андрей Климов подчеркнул, что основная цель Запада заключается в имитации «возмущения ходом избирательной кампании и ее результатами».

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин ранее заявил о провокациях во время парламентских и президентских выборов, которые готовит Запад. По его словам, профильные российские ведомства уже осведомлены о подготовке деструктивных процессов.

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