Москва, 4 августа. Запад планирует использовать русскоговорящих людей для срыва предстоящих выборов в Госдуму. Об этом заявил представитель Совета Федерации РФ Андрей Климов.

Сенатор отметил, что западные оппоненты Москвы будут использовать не граждан России, а просто русскоговорящих людей для организации провокаций возле дипломатических представительств страны за рубежом, включая те, что находятся на территории США. Андрей Климов подчеркнул, что основная цель Запада заключается в имитации «возмущения ходом избирательной кампании и ее результатами».

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин ранее заявил о провокациях во время парламентских и президентских выборов, которые готовит Запад. По его словам, профильные российские ведомства уже осведомлены о подготовке деструктивных процессов.