Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 04:13
04:02
Наука
Российские ученые разработали систему предотвращения взрывов на шахтах
04:01
Общество
«Вектор» : побочные эффекты на вакцину при хронических заболеваниях отсутствуют
04:00
Шоу-бизнес
Блогер Захаркин высказался о YouTube тревел-шоу Ивлеевой «Блогеры и дороги»
03:53
Экономика
Lifan и Lada оказались в топе авто для россиян с наименьшим доходом
03:46
Происшествия
Состояние пострадавших в Турции россиян оценивается как удовлетворительное
03:40
Общество
Healthline: уксус способен заменить небезопасные чистящие средства
03:35
Общество
Вильфанд назвал дату начала бархатного сезона на курортах России
03:31
Технологии
«ВКонтакте» внедрит работающий без временных ограничений аналог Zoom
03:30
Общество
Netflix потребует от офисных сотрудников пройти вакцинацию от коронавируса
03:28
Экономика
Профсоюзы оценили последствия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Все новости

Блогер Захаркин высказался о YouTube тревел-шоу Ивлеевой «Блогеры и дороги»
Шоу-бизнес
Блогер Захаркин высказался о YouTube тревел-шоу Ивлеевой «Блогеры и дороги»
instagram.com  /  @_agentgirl_ / @zakharkin.ruslan

Известная российская телеведущая Анастасия Ивлеева запускает второй сезон тревел-проекта «Блогеры и дороги», который впервые будет выходить на телеканале «Пятница!». Нужны ли такие проекты на российском ТВ и способствуют ли они развитию внутреннего туризма в стране? Блогер, светский обозреватель, общественный деятель, кандидат в депутаты Госдумы РФ Руслан Захаркин в разговоре с ФАН высказался о YouTube тревел-шоу Ивлеевой «Блогеры и дороги».

По мнению общественника, подобные программы на российском телевидении не нужны однозначно, они не только не развивают внутренний туризм, но и вредят ему.

«Проекты, которые способствуют развитию туризма как внешнего, так и внутреннего, представлены, например, в программе «Орел и решка» и авторском проекте Антона Птушкина (журналист, радио- и телеведущий, диджей, видеоблогер) на YouTube, после просмотра которых хочется только одного — собрать сумку и улететь в отпуск. То, что сняла Ивлеева («Опасность», «Блогерская тусовка»), — это высмеивание российской глубинки и показ своей значимости, дескать, смотрите, какие мы крутые: можем и в регионы приехать», — говорит Захаркин.

Блогер Захаркин высказался о YouTube тревел-шоу Ивлеевой «Блогеры и дороги»
Руслан Захаркин  / 

Он убежден, что подобные программы делаются ради хайпа и контента.  

«Посмотрите, что они там делают: прикалываются, смеются, выпячивают свой социальный статус и радуются, что они москвичи (или стали москвичами)», — отмечает собеседник ФАН.

Кроме того, блогер обращает внимание и на то, что подобный контент создан в развлекательных, а не образовательных целях, и место им — на YouTube, не более.

«Не знаю, зачем «Пятница!» хочет пиарить подобные проекты, хотя там уже есть «Орел и Решка». Видимо, таков запрос от блогосферы», — говорит обозреватель.

Блогер Захаркин высказался о YouTube тревел-шоу Ивлеевой «Блогеры и дороги»
Prt Scr youtube.com  /  НАСТЯ ИВЛЕЕВА

Руслану Захаркину искренне обидно за людей, которых, по сути, высмеивают на глазах многотысячной аудитории, за жителей российской глубинки, ведь именно они становятся участниками подобных кадров.

«Блогеры из Москвы ни разу не задумывались над тем, что вся страна держится именно на ребятах и девчатах из наших регионов. Они занимаются сельским хозяйством, работают на заводах, производят товары и снабжают города-миллионники всем, что нужно для жизни. Почему же тогда над ними смеется «шапито» из Москвы?» — возмущается кандидат в депутаты.

В беседе с ФАН общественник также напомнил о печально известном блогере Андрее Петрове, который на всю страну назвал город Новый Уренгой худшим в России.

«Как только Петров приземлился и вышел из аэропорта, его хотели «убить» местные жители за матерные выражения в адрес их места жительства. И произошло чудо: Петров, который не любит Россию и наши курорты (города), начал звонить в полицию, чтобы его спасли от неминуемой«расправы». На наших глазах «западник» превратился в патриота государственной системы и ее благ», — отмечает Захаркин.

Не ждет ли команду Насти Ивлеевой такой же результат?

Ранее Руслан Захаркин стал гостем нового выпуска «Давай поговорим» с блогером, журналистом Вадимом Манукяном, где откровенно высказал свое мнение на тему современного отечественного шоу-бизнеса, рассказал, почему решил тягаться с самим Instagram и Марком Цукербергом.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Блогер Захаркин высказался о YouTube тревел-шоу Ивлеевой «Блогеры и дороги»
туризм пятница захаркин ивлеева блогеры и дороги
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru