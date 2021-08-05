Блогер Захаркин высказался о YouTube тревел-шоу Ивлеевой «Блогеры и дороги»

Известная российская телеведущая Анастасия Ивлеева запускает второй сезон тревел-проекта «Блогеры и дороги», который впервые будет выходить на телеканале «Пятница!». Нужны ли такие проекты на российском ТВ и способствуют ли они развитию внутреннего туризма в стране? Блогер, светский обозреватель, общественный деятель, кандидат в депутаты Госдумы РФ Руслан Захаркин в разговоре с ФАН высказался о YouTube тревел-шоу Ивлеевой «Блогеры и дороги».

По мнению общественника, подобные программы на российском телевидении не нужны однозначно, они не только не развивают внутренний туризм, но и вредят ему.

«Проекты, которые способствуют развитию туризма как внешнего, так и внутреннего, представлены, например, в программе «Орел и решка» и авторском проекте Антона Птушкина (журналист, радио- и телеведущий, диджей, видеоблогер) на YouTube, после просмотра которых хочется только одного — собрать сумку и улететь в отпуск. То, что сняла Ивлеева («Опасность», «Блогерская тусовка»), — это высмеивание российской глубинки и показ своей значимости, дескать, смотрите, какие мы крутые: можем и в регионы приехать», — говорит Захаркин.

Руслан Захаркин /

Он убежден, что подобные программы делаются ради хайпа и контента.

«Посмотрите, что они там делают: прикалываются, смеются, выпячивают свой социальный статус и радуются, что они москвичи (или стали москвичами)», — отмечает собеседник ФАН.

Кроме того, блогер обращает внимание и на то, что подобный контент создан в развлекательных, а не образовательных целях, и место им — на YouTube, не более.

«Не знаю, зачем «Пятница!» хочет пиарить подобные проекты, хотя там уже есть «Орел и Решка». Видимо, таков запрос от блогосферы», — говорит обозреватель.

Prt Scr youtube.com / НАСТЯ ИВЛЕЕВА

Руслану Захаркину искренне обидно за людей, которых, по сути, высмеивают на глазах многотысячной аудитории, за жителей российской глубинки, ведь именно они становятся участниками подобных кадров.

«Блогеры из Москвы ни разу не задумывались над тем, что вся страна держится именно на ребятах и девчатах из наших регионов. Они занимаются сельским хозяйством, работают на заводах, производят товары и снабжают города-миллионники всем, что нужно для жизни. Почему же тогда над ними смеется «шапито» из Москвы?» — возмущается кандидат в депутаты.

В беседе с ФАН общественник также напомнил о печально известном блогере Андрее Петрове, который на всю страну назвал город Новый Уренгой худшим в России.

«Как только Петров приземлился и вышел из аэропорта, его хотели «убить» местные жители за матерные выражения в адрес их места жительства. И произошло чудо: Петров, который не любит Россию и наши курорты (города), начал звонить в полицию, чтобы его спасли от неминуемой«расправы». На наших глазах «западник» превратился в патриота государственной системы и ее благ», — отмечает Захаркин.

Не ждет ли команду Насти Ивлеевой такой же результат?

Ранее Руслан Захаркин стал гостем нового выпуска «Давай поговорим» с блогером, журналистом Вадимом Манукяном, где откровенно высказал свое мнение на тему современного отечественного шоу-бизнеса, рассказал, почему решил тягаться с самим Instagram и Марком Цукербергом.