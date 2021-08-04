Военный эксперт Шульгин назвал США отстающими в гиперзвуковой гонке с Россией

Москва, 4 августа. Соединенные Штаты пытаются догнать Россию в области создания гиперзвукового вооружения, но у них ничего не выходит, считает военный эксперт Николай Шульгин.

Вашингтон пока не может угнаться за Москвой в гиперзвуковой гонке, что продемонстрировали очередные провальные испытания американской ракеты, отметил полковник запаса Николай Шульгин в беседе с журналистами. Он назвал США отстающими, напомнив, что военные из Соединенных Штатов в очередной раз пытались протестировать прототип гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW, однако вновь потерпели неудачу. Эксперт обратил внимание, что у российской армии уже давно есть гиперзвуковой боеприпас «Кинжал». Очередной провал испытаний американской гиперзвуковой ракеты доказал превосходство России, считает спикер.

Российские инженеры активно использовали наработки своих предшественников, которые еще в СССР трудились над созданием гиперзвуковой ракеты, уточнил Шульгин. По его словам, в конце прошлого века отечественные специалисты работали над боеприпасом Х-90, который даже демонстрировался в ходе выставок. Эксперт считает, что разрабатываемая в настоящий момент в России ракета Х-95 может быть дальнейшей ступенью развития этого проекта.

Современное гиперзвуковое вооружение нуждается в надежных носителях, отметил спикер. Он напомнил, что у России имеются 16 стратегических бомбардировщиков Ту-160 «Белый лебедь», которые будут в скором времени модернизированы. Кроме того, Москва планирует построить еще десяток подобных самолетов в обновленном варианте. Примерно через пять лет ВКС РФ будут обладать 26 модернизированными Ту-160, а уже к 2029 году в российские войска массово начнет поступать стелс-бомбардировщик ПАК ДА, добавил он.

Ранее китайские аналитики отметили значительные успехи России в области создания гиперзвукового вооружения. Они подчеркнули, что для Соединенных Штатов, мнящих себя единственной сверхдержавой в мире, очередные провальные испытания подобной ракеты стали ударом по самолюбию.

Кроме того, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец обратил внимание на разрабатываемую в РФ дальнобойную гиперзвуковую ракету Х-95, пишет сайт 360tv.ru. По его словам, появление у ВКС РФ такого мощного вооружения станет невероятно важным событием, так как российские войска смогут увеличить плечо поражения врага.