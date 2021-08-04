Власти Ирака заявили о возвращении 17 тысяч реликвий, вывезенных контрабандой в США

Багдад, 4 августа. Представители Министерства культуры Ирака сообщили, что Вашингтон согласился вернуть Багдаду более 17 000 археологических и исторических артефактов, незаконно вывезенных из республики с момента вторжения США в 2003 году. Данные сведения подтвердили и сотрудники МИД ближневосточной страны.

Изъятые у дилеров и музеев ценности уже начали пересылать в иракскую столицу. В числе прочих реликвий Ираку будет возвращена глиняная табличка возрастом около 3500 лет, содержащая часть «Эпоса о Гильгамеше».

Он был написан на основе древних шумерских сказаний и считается одним из первых художественных литературных произведений человечества. Наиболее полная его версия на 12 табличках была обнаружена в ходе раскопок провинции Найнава, однако во время вторжения американских войск одну из табличек контрабандным путем вывезли из страны.

Власти США изъяли ее в 2019 году на выставке музея Библии в штате Оклахома, а в июле 2021 года судебные органы Соединенных Штатов приняли решение вернуть реликвию на историческую родину в Ирак.

Iraq says US returning 17,000 looted ancient treasures | History News | Al Jazeera https://t.co/9bq5BORwGi via @AJEnglish — Øccupy_Yo’self (@re_boot8701) August 4, 2021

«Правительство США конфисковало некоторые артефакты и отправило их в иракское посольство. Табличка с эпосом о Гильгамеше, самая важная из них, будет возвращена в Ирак в следующем месяце после завершения юридических процедур», — заявил министр культуры страны Хасан Надхим агентству «Рейтерс».

Помимо этого, Багдад получит обратно множество артефактов, похищенных американскими солдатами в Вавилоне, включая статуи и барельефы, а также экспонаты из дворцов Саддама Хусейна и музеев. По сообщениям их сотрудников, после вторжения военнослужащие США ограбили сотни экспозиций, причем некоторые из них имели схемы объектов и оборудование для взлома хранилищ.

Which might be said to be a case of too little too late, considering the incredible damage US troops caused to ancient sites when they invaded Iraq in 2003 - like when they converted Babylon into a military base and built depots and helipads on its ruinshttps://t.co/kNyF5JNDL0 pic.twitter.com/9iSC4g3eOX — Irène DB (@UrbanFoxxxx) July 6, 2019

Одним из резонансных случаев стал вывоз архивов иракской еврейской общины на самолетах военно-транспортной авиации Соединенных Штатов в 2012 году. Эти документы, датированные шестым веком до нашей эры, представляют огромную историческую ценность и относятся к периоду «Вавилонского пленения», описанному в Ветхом Завете.

По некоторым оценкам, всего американские войска вывезли из Ирака около 90 тысяч различных исторических, археологических и культурных реликвий. Также значительная часть таких предметов и объектов была уничтожена после нападения террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), которые в период с 2014 по 2017 год установили контроль над большей частью страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.