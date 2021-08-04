Полиция Ленобласти проверила документы почти 500 мигрантов под Кингисеппом

Санкт-Петербург, 4 августа. Полицейские провели в Кингисеппском районе плановую проверку соблюдения миграционного законодательства. Было выявлено несколько нарушителей.

Свыше ста сотрудников полиции Ленобласти отправились на рейд в поселки Усть-Луга, Вистино и Котельский в Ленинградской области. Оперативники проверили шесть общежитий и документы 500 иностранцев.

В ходе спецмероприятия было выявлено несколько нарушителей. На всех были составлены административные протоколы за нарушение миграционного законодательства.

Полицейские в Дмитровском городском округе Московской области оштрафовали 30 мигрантов за нарушение трудовой деятельности и правил въезда в Россию, сообщало информационное агентство РИАМО.