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Полиция Ленобласти проверила документы почти 500 мигрантов под Кингисеппом
Происшествия
Полиция Ленобласти проверила документы почти 500 мигрантов под Кингисеппом
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 4 августа. Полицейские провели в Кингисеппском районе плановую проверку соблюдения миграционного законодательства. Было выявлено несколько нарушителей.

Свыше ста сотрудников полиции Ленобласти отправились на рейд в поселки Усть-Луга, Вистино и Котельский в Ленинградской области. Оперативники проверили шесть общежитий и документы 500 иностранцев.

В ходе спецмероприятия было выявлено несколько нарушителей. На всех были составлены административные протоколы за нарушение миграционного законодательства.

Полицейские в Дмитровском городском округе Московской области оштрафовали 30 мигрантов за нарушение трудовой деятельности и правил въезда в Россию, сообщало информационное агентство РИАМО.

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мигранты кингисепп полиция нарушение закона
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