Хозяйка студии красоты в США объяснила, почему американки хотят попасть к русским мастерам

Санкт-Петербург, 4 августа. Сопоставим ли уровень качества бьюти-услуг в США и России, рассказала владелица сети салонов красоты бизнес-класса в Нью-Йорке, Москве и Петербурге Екатерина Сухотина.

Например, окрашивание волос в технике AirTouch в России стоит около 20 тыс. рублей, если работу выполняет топ-мастер. В США такая услуга обойдется примерно в 500 долларов (более 36 тыс. рублей). Получается, что в Соединенных Штатах за окрашивание берут больше.

«У нас очень много Китая. В США не такой широкий ассортимент. Они даже во всех салонах полотенца стирают прямо там. Мы здесь использует одноразовое все. В США еще не дошли до этого», — отметила владелица сети топовых салонов красоты в Нью-Йорке, Москве и Санкт-Петербурге Екатерина Сухотина в рамках пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

Мастера, работающие в бьюти-сфере в России, постоянно учатся и совершенствуют свои навыки. Их американские коллеги застряли в 2000-х. В России одни из самых сильных мастеров, убеждена Екатерина Сухотина. В США к мастеру из РФ не так просто попасть. Их услуги пользуются большой популярностью. Во время пандемии коронавируса для американских салонов красоты отменили арендную плату.

«Я пока не гражданин, мне ничего другого и не положено, но на том спасибо, потому что это повлияло на работоспособность», — рассказала бизнес-вумен, говоря о своей работе за рубежом.

В среду в Медиагруппе «Патриот» прошла пресс-конференция на тему «Как проходит вакцинации сотрудников сферы услуг в Москве, Санкт-Петербурге и Нью-Йорке». Участники мероприятия сравнили, как пандемия отразилась на малом бизнесе в РФ и США.