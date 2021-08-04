Украинцы подняли на смех «мощное решение» Запада по Киеву и НАТО

Киев, 4 августа. Пользователи украинского сегмента Сети высмеяли «мощное решение», принятое американскими и европейскими парламентариями по Киеву.

Документ, в котором содержится критика в отношении соглашения Вашингтона и Берлина по «Северному потоку — 2» и обещания в обмен на это предоставить Киеву дорожную карту для присоединения к Евросоюзу и Североатлантическому альянсу, было подписано руководителями комитетов по иностранным делам 11 государств, в частности и США. В документе они выразили сожаление по поводу принятого американскими и немецкими властями решения.

Украинские СМИ тут же поспешили выдать это совместное заявление иностранных представителей за «поддержку» Киева и «мощное решение» Запада по вопросу вступления Украины в НАТО. Однако жители страны, прокомментировавшие эту новость, подняли журналистов на смех, отметив, что за громкими заголовками кроется абсолютно ничего не значащее событие. По их словам, подписавшие заявление лица абсолютно ничего не решают, поэтому их мнение едва ли имеет какой-то вес. Один из интернет-пользователей обратил внимание, что результатом этой «поддержки» является скорое завершение газопровода и отдаление Украины от Запада.

«Такой мощный заголовок, типа, все лидеры США и стран Европы собрались и дружно приняли единый документ. Ан нет. 11 неназванных «парламентариев». Кто эти люди, кого они представляют, что решают? Этих «парламентариев» кто-то спрашивает? Давайте еще поинтересуемся мнением пациентов палаты №6», — высказался один из украинцев.

«Заявление» и «решение» — «это две большие разницы»! Факты таковы, что после таких «мощных решений в поддержку Киева»: «СП-2» все ближе к завершению, а Украина все дальше от ЕС и НАТО!» — поддержал его другой читатель.

Ранее американские аналитики назвали подписанное американо-немецкое соглашение по вопросу завершения строительства «Северного потока — 2» победой России и Германии. По их мнению, этот газовый проект несет для Москвы огромную выгоду.

Кроме того, журналисты агентства Bloomberg заявили, что Берлин не станет перекрывать газопровод ни при каких условиях. По их словам, Германия не откажется от использования «СП-2» вне зависимости от мнения Соединенных Штатов, передает сайт 360tv.ru.