Опытный турист составил топ-7 вещей, которые не стоит делать в Крыму

Симферополь, 4 августа. После поездки в Крым российский тревел-блогер составил список из семи пунктов, который поможет туристам сэкономить средства и нервы на отдыхе.

Отправляясь в путешествие в южные регионы стоит учитывать, что менталитет местных жителей значительно отличается от северного. Блогер предлагает ознакомиться с правилами, прежде чем отправляться в поездку, чтобы не испортить отдых.

Об аренде жилья стоит позаботиться заранее, но если не получилось — опытный турист рекомендует снимать квартиру у собственников, которых в народе прозвали «ишачками». Они заинтересованы в сдаче, поэтому могут снизить стоимость. Опасаться надо посредников, которые предлагают контакты владельцев жилья, зачастую устаревшие или выдуманные. За свои услуги они просят 30% предоплаты.

Автотуристам стоит обратить внимание на транспортную инфраструктуру города, куда планируется поездка. В южных городках часто встречаются узкие улочки, а в летний сезон на них образовываются многокилометровые пробки. Можно потерять много часов из драгоценного времени отпуска. Блогер советует подумать, стоит ли ехать на машине в такие города.

Помимо пробок водители сталкиваются с еще одной южной особенностью — несоблюдением правил дорожного движения. Южане на дороге очень вежливы, но ездят по «своим» правилам.

«Если вы заметите, что из окна приближающегося автомобиля высунулась рука, уступите место. Это значит, что водитель спешит, и ему не важно, что вы едете по главной», пишет блогер на своем дзен-канале «Мир и люди».

Парковки в летнее время практически везде платные, не стоит пытаться поставить автомобиль на стихийной стоянке — есть риск нарваться на штраф, а машину придется вызволять со штрафстоянки.

Туристы зачастую сметают все подряд сувениры, тратя на это большие деньги. Не стоит этого делать, большинство этих вещиц везут из Китая, Турции и Таиланда. В Крыму стоит купить ароматические масла, мыло ручной работы или поделки из мусора, который море выбросило на берег.

В курортных регионах местное вино продается втридорога, не стоит тратить на него деньги, считает автор материала. Так же, как на автобусные экскурсии — туристам вкратце расскажут о городе и некоторых фактах, которые можно почерпнуть в любом источнике. Тревел-блогер рекомендует брать экскурсии на местах.

Крым является самым популярным у россиян местом для автопутешествий. Туда хотели бы поехать 17% респондентов. На втором месте Краснодарский край.