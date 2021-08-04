Евросоюз выделил 10 млн евро на производство гуммиарабика в Судане

Эль-Обейд, 4 августа. Европейский союз объявил о выделении гранта в размере 10 млн евро на проект по поддержке структуризации производства гуммиарабика в Судане. Финансовая помощь осуществляется через Французское агентство развития (AFD), сообщает официальный новостной канал SUNA.

Это произошло в штате Северный Кордофан во время встречи его губернатора Халеда Мустафы Адама с делегацией ЕС, ответственной за поддержку отрасли гуммиарабика, под руководством национального координатора проекта Фаизы Сиддик Мухаммад Ахмед. В ходе обсуждения глава штата назвал этот шаг позитивным, рассказав об усилиях региональных властей по восстановлению данной отрасли.

Аналогичную сумму ЕС выделил в начале года. Тогда она предоставлялась для реализации второго этапа проекта, который осуществляется в штатах Северный Кордофан, Голубой Нил, Сеннар, Гедареф и был рассчитан на период с 2021 по 2024 год.

Гуммиарабик, или добываемая из сока акаций смола, — одна из самых продаваемых культур в восточноафриканской стране, дающая урожай раз в год. На Судан приходится около 70–85% ее мирового производства. Данный продукт используется во многих отраслях промышленности для изготовления медицинских препаратов, текстиля, продовольствия, сладостей и безалкогольных напитков, а также масел и косметики.