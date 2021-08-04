Законодатели Нью-Йорка готовятся к импичменту губернатора Эндрю Куомо

Нью-Йорк, 4 августа. Заксобрание одного из штатов США ожидает документы от генпрокурора для продолжения процедуры импичмента губернатора Эндрю Куомо, сообщил вице-спикер парламента Карл Хисти.

Законодатель из Нью-Йорка сообщил, что региональный парламент ожидает все необходимые документы и доказательства от генерального прокурора, чтобы завершить расследование по импичменту. По утверждению Хисти, губернатор штата утратил доверие демократического большинства после заявлений прокуратуры об установлении фактов сексуальных домогательств Куомо к нескольким девушкам.

Отчет о домогательствах губернатора штата Нью-Йорк ранее прокомментировали в Белом доме. По словам пресс-секретаря американской администрации Джен Псаки, президент США Джо Байден готовит публичное заявление по этому вопросу.