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Законодатели Нью-Йорка готовятся к импичменту губернатора Эндрю Куомо
Политика
Законодатели Нью-Йорка готовятся к импичменту губернатора Эндрю Куомо
Global Look Press  /  Delta News Hub / CC BY 2.0

Нью-Йорк, 4 августа. Заксобрание одного из штатов США ожидает документы от генпрокурора для продолжения процедуры импичмента губернатора Эндрю Куомо, сообщил вице-спикер парламента Карл Хисти.

Законодатель из Нью-Йорка сообщил, что региональный парламент ожидает все необходимые документы и доказательства от генерального прокурора, чтобы завершить расследование по импичменту. По утверждению Хисти, губернатор штата утратил доверие демократического большинства после заявлений прокуратуры об установлении фактов сексуальных домогательств Куомо к нескольким девушкам.

Отчет о домогательствах губернатора штата Нью-Йорк ранее прокомментировали в Белом доме. По словам пресс-секретаря американской администрации Джен Псаки, президент США Джо Байден готовит публичное заявление по этому вопросу.

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