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Автолюбителям пообещали скидку на собранные в России электрокары

  /   Обновлено: 04 августа 2021 13:38
Экономика
Автолюбителям пообещали скидку на собранные в России электрокары
Федеральное агентство новостей

Москва, 4 августа. Гражданам, желающим приобрести электрический автомобиль, пообещали скидку при условии, что машина была собрана в Российской Федерации.

Снижение стоимости покупки обсуждалось на встрече главы Министерства экономического развития России Максима Решетникова с заместителем главы Минпромторга РФ Александром Морозовым. Максимальный размер скидки должен составить 25%, уточняет «Российская газета».

«Скидка будет предоставляться на электромобили, локализованные в России», — сообщил пресс-центр Минэкономразвития РФ.

Таким образом, автолюбители смогут приобрести авто дешевле на 625 тысяч рублей от индикативной стоимости в 2,5 миллиона рублей. До конца 2023 года данная мера будет распространяться на покупку электрокаров крупноузловой сборки из готовых комплектующих.

Белорусский электрокар Sidus A01 может выйти на российский рынок. Разработка принадлежит стартап-компании BANTgo из Гродно.

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