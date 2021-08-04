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Программа реабилитации для пенсионеров набирает обороты в Волгоградской области
Общество
Программа реабилитации для пенсионеров набирает обороты в Волгоградской области
pixabay.com  /  debowscyfoto

Волгоград, 4 августа. Более 600 инвалидов и пожилых жителей Волгоградской области уже прошли бесплатную реабилитацию в рамках нацпроекта «Демография».

Специалисты занимаются с нуждающимися три раза в неделю, такая встреча длится примерно 2,5 часа. Занятия улучшают психоэмоциональное и физическое состояние пациента, а также помогает пенсионерам и инвалидам не чувствовать себя одинокими, объяснила специалист по социальной реабилитации отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов Лидия Белюченко.

Всего 23 отделения такой помощи действует на территории Волгоградской области, семь из них открылись в 2021 году. Специалисты используют новейшие технологии для работы с пациентами. Забота о старшем поколении и инвалидах свидетельствует о развитии культуры в обществе, приводит заявления депутата Волгоградской гордумы Андрея Гимбатова областная газета «Волгоградская правда».

Правительство России рассматривает разные способы увеличения пенсий для пожилых граждан страны. Увеличить ежемесячные выплаты для этой категории россиян можно за счет введения налога на добычу ископаемых, предложил председатель Верховного Совета РФ Руслан Хасбулатов.

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