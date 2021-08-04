Предприниматель Сухотина объяснила, как пандемия повлияла на бизнес в России и США

Москва, 4 августа. Пандемия повлияла на все сферы жизни, в том числе на бизнес. Об этом рассказала основательница сети салонов красоты в Нью-Йорке, Москве и Санкт-Петербурге Екатерина Сухотина.

На фоне распространения коронавируса граждане США стали обращать внимание на чистоту помещений, наличие антисептиков, а также соблюдение масочного режима работниками. Если кто-то заметит отсутствие СИЗ на сотрудниках, то сразу сообщает уполномоченным лицам. В России такой тенденции не наблюдается, поделилась мнением Сухотина в эфире Медиагруппы «Патриот».

«По поводу России — такого не заметила, люди так же ходят, как до пандемии, меньше клиентов не стало, но сейчас сезон отпусков — уехали. В США не стало меньше клиентов, но произошла миграция в пандемию между штатами», — подчеркнула предприниматель.

Массовая вакцинация работников сферы услуг продолжается в городах России и Соединенных Штатов. Стимулом для увеличения темпов прививочной кампании среди сотрудников может стать денежное вознаграждение в размере 1–2 тыс. рублей, считает эксперт.

Масштабная вакцинация остается главным способом борьбы с пандемией коронавируса. Современные препараты против COVID-19 способны бороться с распространением мутаций SARS-CoV-2, сообщил российский врач Денис Проценко.