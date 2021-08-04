Выпавший в Кемерово град уничтожил урожай

Кемерово, 4 августа. Нетипичное явление для лета смогли пронаблюдать жители Кемерово. Там в августе выпал град. Из-за непогоды пострадал урожай.

Пользователи социальных сетей активно делятся видео и фотографиями, на которых запечатлено природное явление. В некоторых районах Кемерово выпал мелкий град. Тем не менее, как можно увидеть на роликах, он бил по крышам домов очень сильно.

Грозы с градом и ветром надвигаются и на Татарстан, о чем предупредили синоптики. Скорость порывов может составить до 25 метров в секунду. В неблагоприятные погодные условия лучше отказаться от использования личного транспорта. Не стоит парковать машины вблизи деревьев и шатких конструкций.