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Выпавший в Кемерово град уничтожил урожай

  /   Обновлено: 04 августа 2021 13:40
Общество
Выпавший в Кемерово град уничтожил урожай
ФБА «Экономика сегодня»  /  Каролина Подплетько

Кемерово, 4 августа. Нетипичное явление для лета смогли пронаблюдать жители Кемерово. Там в августе выпал град. Из-за непогоды пострадал урожай.

Пользователи социальных сетей активно делятся видео и фотографиями, на которых запечатлено природное явление. В некоторых районах Кемерово выпал мелкий град. Тем не менее, как можно увидеть на роликах, он бил по крышам домов очень сильно.

Грозы с градом и ветром надвигаются и на Татарстан, о чем предупредили синоптики. Скорость порывов может составить до 25 метров в секунду. В неблагоприятные погодные условия лучше отказаться от использования личного транспорта. Не стоит парковать машины вблизи деревьев и шатких конструкций.

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