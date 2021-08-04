Сейчас в сфере красоты и ухода за собой вряд ли есть другие такие модные приспособления, как роликовый массажер и скребок гуаша. Виктория Бекхем, которая утверждает, что в ее доме повсюду кристаллы, Кортни Кокс ― звезда сериала «Друзья» ― смело достает роликовый массажер прямо за ужином в ресторане. Миранда Керр, Джессика Альба и другие звезды постоянно публикуют видео без макияжа, на которых кусочком нефрита делают себе массаж гуаша. Активно продвигают эту технику и в России.

В чем преимущество роликовых массажеров — разберемся в этой статье. В конце вас ждет рейтинг лучших роллеров и скребков гуаша по версии ФАН.

pexels.com / Polina Tankilevitch

Slow life ― slow beauty: не торопись напрасно

Мода на кристаллы и духовные практики с ними пришла вместе с модой на то, что в англоязычной среде получило название slow life. Философия «медленной жизни» появилась словно в противовес бешеному ритму и суперпродуктивности в ущерб себе, что было популярно в последние десятилетия.

Впрочем, жители средиземноморских стран практикуют такой подход к жизни уже давно. Все знают, что итальянцы никуда не торопятся, испанцы свято чтят свою сиесту, а греки прямо говорят, что после еды «нужно распрямить тело», проще говоря — полежать.

Но slow life ― это не только время на отдых, а именно философия сосредоточенности на своей жизни в каждом ее моменте. Когда мы осознанно не торопимся, не бросаемся что-то делать просто потому, что надо что-то делать, а, напротив, больше созерцаем, рефлексируем, заботимся о теле и душе. Одним из направлений философии slow life является система практик для заботы о теле, здоровье и красоте ― slow beauty. Суть ее состоит в поиске гармонии между душой и телом, в старании избегать стрессов и негатива, в отказе от агрессивных косметических процедур, направленных на омоложение. Напротив, приветствуется максимальная естественность, медленное движение к своей цели, натуральная косметика и восточные практики, такие как йога, цигун, аюрведа.

Восток ― дело тонкое

Утверждают, что нефритовые и кварцевые массажеры для лица использовали в Китае в течение многих веков. Однако современные китайские бьюти-специалисты подвергают сомнению данную теорию, считая, что это не более чем маркетинговый ход. На самом деле, поясняют они, использование гуаша стало популярно в XIV веке. Так помогали крестьянам, которые падали в обморок после долгой изнурительной работы под палящим солнцем. Как видите, все довольно прозаично.

В качестве омолаживающей и оздоравливающей процедуры массаж кусочками натурального камня стал популярен все-таки благодаря восточным специалистам ― по акупунктуре. Китайцы считают, что кожа ― это карта всего организма. Акупунктура предполагает воздействие на внутренние органы и системы непосредственно через кожу. Со временем был замечен эффект омоложения при попадании в определенные точки на лице.

Словом, массаж роллерами нежно-зеленого и нежно-розового цвета, а также различной формы камешками-скребками стал абсолютным фаворитом домашнего ухода у современных девушек. В чем же его преимущества?

pexels.com / Ron Lach

Как пользоваться роликовым массажером?

Для начала поговорим все-таки о роллерах. Этот вид массажа проще и понятнее, чем гуаша. Роликовый массажер бывает двух видов: из натурального камня (кварц, нефрит) или из металла (металлические шарики).

Роллер из натурального камня более доступен по цене. Как мы уже отметили, это может быть нефрит, более холодный камень, или кварц, более теплый, поэтому перед применением его лучше ненадолго положить в холодильник. Встречаются роллеры из содалита и черного обсидиана. Вращающиеся валики (один больше, другой меньше) деликатно и без усилия с вашей стороны массируют и разглаживают кожу.

Роликовый 3D-массажер для лица представляет собой V-образную вилку с двумя металлическими шариками на концах. Шарики не гладкие, у них есть небольшой рельеф, кроме того, они вращаются в обе стороны.

Перед применением роллера нужно провести все ежедневные процедуры по уходу: снять макияж, тщательно умыть лицо, после чего использовать тоник и крем для лица. Далее можно приступать к массажу. Фактически нужно водить роллером по лицу, следуя определенной траектории. Усилия прилагать не надо. Общие правила движения во время массажа следующие:

Двигаемся снизу вверх: например, от шеи к подбородку или от кончика носа ко лбу, вплоть до линии волос;

От центра к боковой и верхней части лица: от крыльев носа к ушам, от внутренних уголков глаз к вискам и так далее.

Смысл в том, чтобы поднимать лицо, тянуть его вверх. Ведь известно, что с возрастом, с утратой коллагена и эластина, кожа опускается. Более подробные схемы можно найти в интернете. Массаж роллером нужно делать регулярно. Это должно стать частью ваших обычных бьюти-процедур.

Поскольку и роллеры из натурального камня, и 3D-массажеры для лица имеют эргономичный дизайн, не занимают много места и не требуют большого количества времени, то 5–10 минут процедуры перед сном или утром перед нанесением макияжа будет достаточно. Тут больше ценится регулярность, чем длительность процедуры.

Ввиду того что массаж не принято делать на сухую кожу, на роллере остаются частицы крема, масла или сыворотки. Не забывайте мыть и чистить его после каждого применения.

Какие проблемы решает массаж лица роллером?

Разглаживает морщины и неровности

Улучшает кровообращение и лимфодренаж

Стимулирует регенерацию клеток

Подтягивает лицо, делая овал более четким

Способствует улучшению цвета лица

Федеральное агентство новостей /

Что такое гуаша?

Гуашá ― общее название для массажа и, собственно, скребка. Чаще всего он также выполнен из нефрита или кварца. В продаже встречаются и деревянные скребки гуаша. Они выполнены из ценных пород дерева: дуба, грецкого ореха, можжевельника и других. Форма может быть любая, традиционная напоминает сердце.

Техника гуаша несколько сложнее, чем та, которая применяется при роликовом массаже. Но в целом принцип у них один: водить по лицу в определенном направлении. Скребки из камня предварительно охлаждаются, из дерева ― нет. Само приспособление занимает еще меньше места, чем роллеры, поэтому его легко брать с собой куда угодно.

Как и в случае с роллером, ваша задача поднимать лицо вверх, то есть двигаться в сторону линии роста волос и в сторону висков. При этом скребок должен практически лежать на коже, не стоит слишком интенсивно водить по лицу острым краем. Массаж гуаша возвращает тонус, упругость, способствует циркуляции крови и току лимфы. Это благотворно сказывается на работе мышц лица и общем состоянии кожи.

Противопоказаний у такого массажа практически нет, однако, если у вас есть острые проблемы с кожей (высыпания, раздражение, активное шелушение, ожоги, какие-либо повреждения), лучше воздержаться от массажа до восстановления.

Лучшие роликовые массажеры и скребки гуаша по версии ФАН

WellDerma Face Lifting Roller Dark Silver

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Роликовый массажер от корейского производителя. Благодаря ребристым шарикам отлично прорабатывает внутренние слои кожи, разгоняет кровь, выравнивает рельеф. На ролики нанесено специальное напыление из платины, это позволяет им не окисляться. Стойкий эффект имеет при регулярном использовании в сочетании с сыворотками. Не рекомендуется использовать при острых аллергических реакциях на коже, воспалении и других активных обострениях, а также нарушении гормонального фона.

Средняя стоимость — 1 110 рублей.

Роликовый массажер для лица Gezatone

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Роллер для лица из нефрита. Два валика разного размера позволяют одинаково эффективно прорабатывать все зоны, включая область глаз. Холодный камень нефрит способствует улучшению кровообращения в мелких поверхностных сосудах, эффективно разглаживает морщины и неровности, возвращает тонус и упругость. Эргономичная форма позволяет пользоваться им в любой удобной ситуации.

Средняя стоимость — 490 рублей.

Yamaguchi Face and Body 3D Roller серебристый

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Металлический V-образный 3D-роллер с ребристыми шариками, вращающимися в разные стороны, позволяет качественно провести процедуру массажа, глубоко простимулировав мышцы лица. Позволяет избавиться от лишней жидкости и, как следствие, от отеков, добиться лифтинг-эффекта и вернуть коже сияние.

Средняя стоимость — 1 500 рублей.

4D Skiico / Роликовый массажер / Массажер для лифтинга лица

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Необычной формы 4D-массажер с четырьмя подвижными рельефными шариками позволяет проработать не только лицо, шею и зону декольте, но и плечи. Благодаря такой удобной форме его легко держать в руке. Действие основано на микротоках вследствие установленной солнечной батареи. Это улучшает метаболизм и омоложение клеток.

Средняя стоимость — 990 рублей.

Xiaomi Wellskins Lifting Guasha Massager WX-BJ808

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Рейтинг был бы неполным без упоминания скребка от известного китайского производителя. Безупречный дизайн и функционал порадуют любую девушку. Тут уже не механическая работа рукой: прибор заряжается от USB-кабеля и при включении работает по принципу вибрации. Таким образом, вы можете сочетать традиционные движения снизу вверх с вибрацией и работой микротоков.

Средняя стоимость — 3 200 рублей.

Скребок гуаша для лица из медицинской стали Enjoy Haz

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Скребок для массажа гуаша из медицинской стали. Гладкая поверхность позволяет регулировать угол наклона при массаже, а также степень прилагаемого усилия. Поскольку сталь достаточно холодная, у скребка есть эффект охлаждения, что стимулирует работу кровеносных сосудов и позволяет регенерироваться клеткам кожи. Стильный аксессуар порадует любую современную модницу.

Средняя стоимость — 1 600 рублей.