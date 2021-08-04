Видео с губернатором Приморья на спортплощадке взбудоражило Сеть

Находка, 4 августа. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко продемонстрировал несколько упражнений на турнике во время рабочей поездки в Находкинский городской округ.

Видеозапись с главой Приморья взбудоражила Сеть. Кожемяко во время визита нашел время для спортплощадки. Он рассказал, что познакомился с пожарным, который занимается спортом и увлекается поэзией.

После этого губернатор посетил спортивную площадку, сделал несколько эффектных упражнений на турнике и сообщил, что это «все, что осталось с армии».

Олег Кожемяко ранее заявил, что микроперепись в Приморье покажет результаты отрасли по региону за последнее пятилетие. Она стартовала с 1 августа 2021 года.