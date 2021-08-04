Прокуратура возбудила дело из-за задержки рейсов авиакомпании «Смартавиа»

Архангельск, 4 августа. Транспортная прокуратура попросила авиаперевозчика «Смартавиа» устранить факты нарушений прав пассажиров в связи с многочисленными задержками рейсов.

Согласно результатам проверки, в июне и июле 2021 года более 30 рейсов авиакомпании АО «Авиакомпания Смартавиа» в различных аэропортах страны задерживались на два часа. Это происходило из-за несвоевременной замены воздушных судов и непредоставления резервных бортов.

В связи с этим в отношении авиакомпании было принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания услуг населению).

Накануне Северо-Западная транспортная прокуратура назначила проверку по факту задержки рейса в аэропорту Шереметьево на 12 часов, сообщал ФАН.