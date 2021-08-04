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Пожар на электростанции в Иркутске оставил без света 22,5 тыс. человек
Происшествия
Пожар на электростанции в Иркутске оставил без света 22,5 тыс. человек
mosreg.ru  /  Правительство Московской области

Иркутск, 4 августа. Часть Правобережного округа осталась без электричества из-за пожара на подстанциях в Иркутске.

Возгорание произошло на трансформаторной подстанции на улице Марии Цукановой. Сотрудники МЧС уже ликвидировали пожар, который, по предварительным данным, случился из-за скачка электроэнергии.

Без электричества остались десятки тысяч человек. Электросетевая компания уже приступила к восстановительным работам. Подачу электричества удалось частично восстановить. Прокуратура по факту ЧП начала проверку.

Накануне более 60 населенных пунктов во Владимирской области остались без света из-за ливня.

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мчс иркутск электричество
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