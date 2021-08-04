Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 14:29
14:27
Политика
На Украине уволили заместителя министра внутренних дел
14:26
Политика
Зеленский назначил нового главу Черниговской области
14:19
Общество
Господдержка во время пандемии лишила американцев желания работать
14:16
Общество
Кравцов заявил о скором решении проблемы с очередями в российские детсады
14:15
Общество
Мощный ливень затопил несколько районов Кемерово
14:12
Общество
Риз Уизерспун и Эштон Кутчер сыграют в романтической комедии от Netflix
14:12
Экономика
Чубайс заявил о скорой смене мировых элит
14:10
Происшествия
Пострадавшего в аварии на Боровском шоссе мужчину забрал вертолет
14:09
Политика
Мартынов предрек провал новых санкций США против «СП-2» из-за позиции Германии
14:07
Ближний Восток
Освобожденный афганскими властями террорист возглавил атаку на Лашкаргах
Все новости

Ариана Гранде заработает на виртуальных концертах в Fortnite больше 20 млн долларов
Общество
Ариана Гранде заработает на виртуальных концертах в Fortnite больше 20 млн долларов
youtube.com  /  Prt Scr / Ariana Grande

Лос-Анджелес, 4 августа. Разработчики популярной видеоигры Fortnite анонсировали пять концертов американской певицы Арианы Гранде. За виртуальные выступления звезда получит более 20 миллионов долларов.

Мероприятие с участием Арианы Гранде будет называться «Разлом-тур». Пользователи Fortnite смогут посетить пять внутриигровых концертов поп-звезды, которые пройдут с 7 по 9 августа. До начала концерта геймерам будет доступен специальный режим, где лучшие момент из королевской битвы Fortnite соединяться с хитами Гранде.

Во время выступления певицы игроки смогут пополнить свой арсенал новыми предметами — экипировками, экранами загрузки, скинами и жестами. Сама певица анонсировала виртуальные концерты на своей странице в Instagram. Она опубликовала тайтл, в котором показала свой образ в Fortnite.

Журнал Forbes со ссылкой на собственный источник в Epic Games сообщил, что Ариана Гранде за виртуальные выступления получит более 20 миллионов долларов. Издание отмечает, что именно такую сумму заработал за концерты в Fortnite рэпер Трэвис Скотт. Однако гонорар поп-певицы может быть гораздо выше, поскольку она собирает на стримингах куда больше людей, чем хип-хоп-артист. По информации Forbes, основную часть денег Гранде получит от продаж «сопутствующих товаров», а не по контракту с Epic Games.

Ранее компания-разработчик Epic Games получила поддержку от Илона Маска, который назвал комиссию в онлайн-магазине App Store «глобальным налогом на интернет». С его точки зрения, руководству Apple стоило бы дать возможность сторонним разработчикам пользоваться своими системами платежей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ариана Гранде заработает на виртуальных концертах в Fortnite больше 20 млн долларов
ариана гранде видеоигра fortnite
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru