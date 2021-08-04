Ариана Гранде заработает на виртуальных концертах в Fortnite больше 20 млн долларов

Лос-Анджелес, 4 августа. Разработчики популярной видеоигры Fortnite анонсировали пять концертов американской певицы Арианы Гранде. За виртуальные выступления звезда получит более 20 миллионов долларов.

Мероприятие с участием Арианы Гранде будет называться «Разлом-тур». Пользователи Fortnite смогут посетить пять внутриигровых концертов поп-звезды, которые пройдут с 7 по 9 августа. До начала концерта геймерам будет доступен специальный режим, где лучшие момент из королевской битвы Fortnite соединяться с хитами Гранде.

Во время выступления певицы игроки смогут пополнить свой арсенал новыми предметами — экипировками, экранами загрузки, скинами и жестами. Сама певица анонсировала виртуальные концерты на своей странице в Instagram. Она опубликовала тайтл, в котором показала свой образ в Fortnite.

Журнал Forbes со ссылкой на собственный источник в Epic Games сообщил, что Ариана Гранде за виртуальные выступления получит более 20 миллионов долларов. Издание отмечает, что именно такую сумму заработал за концерты в Fortnite рэпер Трэвис Скотт. Однако гонорар поп-певицы может быть гораздо выше, поскольку она собирает на стримингах куда больше людей, чем хип-хоп-артист. По информации Forbes, основную часть денег Гранде получит от продаж «сопутствующих товаров», а не по контракту с Epic Games.

Ранее компания-разработчик Epic Games получила поддержку от Илона Маска, который назвал комиссию в онлайн-магазине App Store «глобальным налогом на интернет». С его точки зрения, руководству Apple стоило бы дать возможность сторонним разработчикам пользоваться своими системами платежей.