Депутаты нового парламента Южного Судана принесли присягу

Джуба, 4 августа. Сотни законодателей Южного Судана принесли присягу в недавно сформированном национальном парламенте. Данная процедура является одним из условий шаткого мирного соглашения, положившего конец гражданской войне в восточноафриканской стране.

588 депутатов, представляющих правящую партию и бывшие повстанческие группировки, принесли клятву на официальной церемонии в Джубе под председательством главного судьи. Создание инклюзивного Национального собрания стало ключевым условием соглашения о прекращении огня в 2018 году, которое положило конец пятилетнему кровопролитному конфликту между правительством и оппозиционными повстанческими силами и гибели около 400 тысяч человек.

Подобно многим другим значимым положениям мирного договора, созыв парламента происходил второпях, что способствовало еще большему подрыву доверия между политическими соперниками, объединенными в хрупкий послевоенный союз. Формирование Национального собрания реализуется с опозданием почти на год от согласованного графика, и все еще не завершено.

Так, 62 депутата не присутствовали на церемонии. Некоторые не явились ввиду острых споров о разделе власти. Действующий президент страны Сальва Киир также не стал участвовать в мероприятиях.

Стоит отметить, что 24 июля правящая партия Народно-освободительное движение Судана (НОДС) объявила о назначении Джеммы Нуну Кумбы спикером нового парламента. Она стала первой женщиной в истории молодой страны, занявшей данный пост.

Политик родилась в 1966 году. В начале 1990-х присоединилась к повстанцам из НОДС, участвовавшим в гражданской войне против Хартума. Кумба стала активным деятелем движения и одним из его представителей на мирных переговорах с суданским правительством, возглавляемым тогда Омаром аль-Баширом.

В соответствии с договором 2018 года в прошедшем мае состоялось воссоздание законодательного совета. В него вошли члены, поддерживающие как президента Сальву Киира, так и его ярого соперника Риека Мачара, которые пришли к согласию сформировать коалиционное правительство.