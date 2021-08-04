Депутат Вострецов назвал главные проблемы туристической отрасли Дальнего Востока

Депутат Госдумы, председатель объединения профсоюзов СОЦПРОФ Сергей Вострецов в ходе рабочей поездки по Дальнему Востоку провел ряд встреч с представителями малого бизнеса Камчатки и Сахалина. Предприниматели, занятые в области туризма и гостиничного бизнеса, рассказали, что пандемия ударила по всем, но они надеются наверстать упущенное за счет внутреннего турпотока. Однако для этого им нужна помощь, рассказал Вострецов корреспонденту ФАН.

«Несмотря на тяжелые последствия пандемии, благодаря своевременным мерам, принятым как на федеральном, так и региональном уровнях, нам удалось на некоторых направлениях не только достичь доковидных результатов, но и вырасти, однако сделать предстоит еще очень многое», — поделились с депутатом бизнесмены.

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По мнению Сергея Вострецова, пандемию в туристической отрасли можно сравнить с санкционной политикой США и Европы.

«Но, как мы знаем, несмотря на все санкции, наше сельское хозяйство на подъеме. Вот и в туриндустрии — падает внешний поток, но растет внутренний туризм», — отмечает Вострецов.

Конечно, проблем хватает: это и транспортная логистика, и инфраструктурная недостаточность, признают представители малого бизнеса. Все проблемы, о которых Сергею Вострецову рассказали предприниматели, парламентарий пообещал обобщить и оформить в документы, которые будут направлены в Правительство РФ и руководству Госдумы.

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Особенно непростая ситуация складывается на Камчатке, рассказали депутату предприниматели. Там катастрофически не хватает современных отелей: столичные гости привыкли к уровню зарубежного сервиса, но такие гостиницы и на Камчатке, и на Сахалине — большая редкость. Если думать о серьезном чартерном турпотоке, эти проблемы придется решать, отметили собеседники Вострецова.

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Нельзя не отметить, что за последнее время хороших дорог на Дальнем Востоке стало гораздо больше, но все равно до многих местных достопримечательностей добраться не так-то просто. Порой приходится ехать по грунтовым дорогам, а ведь в большинстве современных туристических стран такого уже не встретишь, жалуются предприниматели.

«Да, над этим тоже предстоит поработать», — согласился Сергей Вострецов.

Есть и еще более деликатная, санитарная, проблема: в регионе не хватает нормальных туалетов. Что же получается? Туристам приходится справлять нужду прямо на природе, жалуются приезжие. При наличии современных септиков муниципальным властям вполне по плечу решить этот деликатный вопрос, считает Вострецов.

«Странно, что эта проблема годами не решается, ведь это отражается на престиже региона, на его туристической привлекательности», — сетует парламентарий.

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Тем не менее, несмотря на все трудности, за последние два сезона в Дальневосточном регионе значительно резко вырос турпоток за счет внутреннего туризма, с удовлетворением отметили предприниматели. Гостей из Китая, Кореи, Японии заменили россияне.

«Надеюсь, власти Сахалина и Камчатки сумеют извлечь выгоду из этой ситуации и наш туристический кластер начнет развиваться так же успешно, как и сельское хозяйство, — подчеркнул Вострецов — Многое зависит еще и от инициативы с мест, но и центр не должен забывать о таких жемчужинах нашей страны, как Сахалин, Камчатка и Байкал. Этим регионам необходимо оказывать содействие, и одних льготных авиабилетов для этого явно недостаточно!»

Ранее были названы регионы Дальнего Востока с наиболее привлекательными условиями для бизнеса. Лидерами по этому показателю стали Магаданская область, Чукотка и Еврейская автономная область. Такой вывод сделали эксперты лаборатории инициатив АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».