ФАН узнал, во сколько обошелся бюджету скандальный «Первый хлеб» в «Современнике»

Новая постановка «Современника», еще не успев состояться, вызвала море негативных откликов прежде всего от различных ветеранских организаций, которые сочли спектакль оскорблением ветеранов Великой Отечественной войны. Помимо этого, в постановке присутствуют ненормативная лексика и представители ЛГБТ. Надо отдать должное: спектакль имеет отметку 18+.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку постановок «Современника» на основании публикаций в СМИ и обращений представителей общественности. ФАН решил посчитать, во сколько обошелся государству сей шедевр, ведь театр — бюджетное учреждение.

Сравнительно небольшая доля бюджета — менее 250 тыс. рублей — ушла на передачу неисключительной лицензии на пьесу «Первый хлеб» и отчуждение исключительного права на объект смежных прав. Что и понятно: пьеса малоизвестная, как, впрочем, и автор Ринат Ташимов. Хотя худрук представил его как человека исключительного таланта. На заплату приглашенных актеров ушло прядка 1,5 миллиона рублей. На художника по костюмам, видимо, за толстовку с изображением Эминема на Лии Ахеджаковой — чуть более 250 тыс. Его коллега по сценическому оформлению заработал в два раза больше: 212 тыс. — на свет, 153 тыс. — на грим, по мелочи — на рекламу и пошив костюмов. В общей сложности бюджету постановка обошлась в 3 656 997,97 руб. И это не включая гонорары режиссера, актеров труппы. А они немаленькие, ведь здесь играют такие корифеи, как Лия Ахеджакова, у которой за одни звания — огромные надбавки. Кстати, это первая за последние восемь лет ее главная роль.

Ранее СМИ сообщали, что уход из «Современника» ведущего актера Сергея Гармаша связан именно с политикой нового руководства. Художественный руководитель к празднованию Дня Победы запустил новый проект, где молодые актеры рассуждают о Великой Отечественной войне. Никита Ефремов, Семен Шомин, Шамиль Хаматов дали негативную оценку главному празднику страны, Гармаш посчитал эти высказывания кощунством и провокацией.