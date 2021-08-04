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Жители Санкт-Петербурга и Липецка пойманы за изготовлением крупной партии наркотиков
Происшествия
Жители Санкт-Петербурга и Липецка пойманы за изготовлением крупной партии наркотиков
фото пресс-службы УМВД России по Тульской области  / 

Дмитров, 4 августа. Житель Санкт-Петербурга и его друг из Липецка задержаны в ходе ликвидации нарколаборатории недалеко от подмосковного Дмитрова. Как стало известно ФАН, молодые люди оказали стражам порядка активное сопротивление.

Оперативники Дмитровского городского округа Московской области некоторое время назад получили информацию о том, что на их территории неизвестные злоумышленники организовали лабораторию по изготовлению наркотических средств. 2 августа блюстители закона решили наведаться в то место.

Оперативники выдвинулись в деревню Целеево. Они подъехали к частному домовладению на улице Гагарина в СНТ «Борьба». На руках у правоохранителей была бумага, которая разрешала беспрепятственно попасть в жилище. Однако полицейские решили выждать и установили за домом визуальное наблюдение.

Когда стало окончательно ясно, что в доме творится что-то неладное, силовики решили зайти в него. Внутри они нашли оборудование для производства наркотиков и изъяли почти 1,5 кг сильнодействующего вещества мефедрон.

Также в наркопритоне были задержаны двое молодых людей, которые приехали в Московскую область из других регионов.

«Один из двух 26-летних подозреваемых проживает в Санкт-Петербурге на проспекте Просвещения, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Он приехал к нам в надежде заработать крупную сумму денег. Однако не нашел ничего лучшего чем торговать белой смертью».

Второй задержанный — уроженец Липецка. Он уже был ранее судим за употребление и распространение наркотиков.

«Оба молодых человека оказали нешуточное сопротивление сотрудникам полиции. Скорее всего, они находились под воздействием психотропных препаратов. Однако наши полицейские без особых усилий подавили противодействие подозреваемых», — дополнил источник.

Иногородних поместили в местный изолятор временного содержания. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 228. 1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мужчинам, если их вина будет доказана в суде, грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. На них были к тому же составлены административные протоколы за противодействие законным требованиям блюстителей закона.

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Все новости / Происшествия / Жители Санкт-Петербурга и Липецка пойманы за изготовлением крупной партии наркотиков
наркотики нарколаборатория мефедрон
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