Камала Харрис предложит странам Азии дружить с США против Китая

Вашингтон, 4 августа. Вице-президент США Камала Харрис в конце августа отправится в официальное турне по странам Юго-Восточной Азии. Ожидается, что в ходе поездки она посетит Сингапур и Вьетнам. Сообщается, что основной целью поездки станут переговоры о бесперебойных поставках электронных компонентов, а также обсуждение вопросов региональной безопасности.

«Вице-президент встретится с правительственными чиновниками, лидерами, представителями частного сектора и гражданского общества, и она сосредоточится на укреплении лидерства США, расширении сотрудничества в области безопасности, углублении экономических партнерских отношений, защите международного порядка, основанного на правилах, в частности в Южно-Китайском море, и отстаивании наших ценностей, как мы это делаем со всеми нашими друзьями и партнерами», — заявил о целях визита заместитель советника по национальной безопасности Фил Гордон.

Вопросы поставок

Источники агентства Bloomberg сообщают, что перед визитом Харрис проведет встречи с представителями американского бизнеса и промышленности для уточнения актуальных вопросов, которые будут подняты на встречах в Сингапуре и Ханое.

Вьетнам и Сингапур являются важными поставщиками электронных компонентов, дефицит которых в последние месяцы наблюдается в мировой экономике, что, в частности, негативным образом сказывается на работе американского автопрома и производителей потребительской электроники. Администрация Джо Байдена в течение последних месяцев прилагает значительные усилия для преодоления последствий дефицита, который связан с остановкой производств из-за карантинных мер против распространения COVID-19. Однако пока что эти усилия не принесли ощутимых результатов, и американская экономика продолжает испытывать острую нехватку комплектующих.

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В ходе визита во Вьетнам и Сингапур вице-президент США постарается убедить власти и представителей бизнеса двух стран о необходимости осуществления приоритетных поставок комплектующих в США.

Источники сообщают о разработке в Вашингтоне соглашения о зоне свободной торговли со странами региона, однако пока говорить о конкретных предложениях слишком рано.

Дружба против Китая

Специалисты подчеркивают, что визит в страны Юго-Восточной Азии является частью стратегии США по сдерживанию Китая. В последние годы Пекин активизировал усилия по продвижению своего влияния в регионе, который американские стратеги считают ключевым как в свете борьбы с КНР, так и с точки зрения экономического взаимодействия.

Администрацию Байдена неоднократно обвиняли в том, что она не уделяет достаточного внимания отношениям с ключевыми партнерами в регионе, подыгрывая тем самым экспансии Китая, который в конце прошлого года заключил с рядом стран региона договор Всестороннего регионального экономического партнерства.

Исполнительный директор Международного института стратегических исследований в Азии Джеймс Крэбтри, недавно опубликовал редакционную статью для журнала Foreign Policy, в которой высказал опасения, что Байден рискует потерять Юго-Восточную Азию из-за влияния Пекина.

Вероятно, в администрации Байдена вняли советам политологов и намерены усилить экономическое и политическое взаимодействие с ближайшими соседями Пекина. Несомненно, в ходе встреч с местными политиками Харрис постарается нащупать болевые точки в отношениях Сингапура и Ханоя с Пекином, чтобы иметь возможность воздействовать на них в дальнейшем для продвижения интересов США в регионе. Отметим, что в конце июля Вьетнам, Сингапур и Филиппины посетил министр обороны США Ллойд Остин.