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Прокуратура в Красноярском крае добилась строительства новой школы

  /   Обновлено: 04 августа 2021 13:27
Происшествия
Прокуратура в Красноярском крае добилась строительства новой школы
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Красноярск, 4 августа. Прокуратура Ирбейского района провела проверку соблюдения законодательства об образовании, в ходе которой обнаружила школу, непригодную для эксплуатации.

По данным ведомства, несущие конструкции здания и фундамент являются неудовлетворительными. Эти нарушения создают опасность для здоровья обучающихся и преподавательского состава.

В местный суд было направлено исковое заявление о признании здания МБОУ «Степановская средняя общеобразовательная школа» аварийным. Также прокуратура затребовала у администрации осуществить строительство нового учебного учреждения.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Исполнение решения будет находиться под контролем ведомства после его вступления в законную силу.

Нарушения при эксплуатации экскурсионных судов из Шлиссельбурга были устранены после вмешательства Волховстроевской транспортной прокуратуры.

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прокуратура школа решение суда ирбейский район
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