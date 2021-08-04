Прокуратура в Красноярском крае добилась строительства новой школы

Красноярск, 4 августа. Прокуратура Ирбейского района провела проверку соблюдения законодательства об образовании, в ходе которой обнаружила школу, непригодную для эксплуатации.

По данным ведомства, несущие конструкции здания и фундамент являются неудовлетворительными. Эти нарушения создают опасность для здоровья обучающихся и преподавательского состава.

В местный суд было направлено исковое заявление о признании здания МБОУ «Степановская средняя общеобразовательная школа» аварийным. Также прокуратура затребовала у администрации осуществить строительство нового учебного учреждения.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Исполнение решения будет находиться под контролем ведомства после его вступления в законную силу.

Нарушения при эксплуатации экскурсионных судов из Шлиссельбурга были устранены после вмешательства Волховстроевской транспортной прокуратуры.